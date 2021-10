Samsung Galaxy M22 do kupienia w Polsce. Jaka cena?

W sklepach w Polsce można już kupić smartfon Samsung Galaxy M22. Urządzenie ma wyświetlacz HD+, 4 aparaty fotograficzne z tyłu i układ Helio G80 pod maską. A to wszystko w cenie poniżej 1000 zł.

Samsung Galaxy M22 to smartfon wyposażony w 6,4-calowy wyświetlacz Super AMOLED o rozdzielczości HD+, odświeżający obraz z częstotliwością 90 Hz. Ekran ma w górnej części małe wcięcie na obiektyw przedniego aparatu fotograficznego o rozdzielczości 13 Mpix. Tylny zestaw składa się z czterech aparatów o rozdzielczości 48 Mpix, 8 Mpix (ultraszerokokątny), 2 Mpix (makro) i 2 Mpix (czujnik głębi).

Zobacz: Samsung do kolejnych słuchawek dodaje pół roku Tidal Premium za darmo

Zobacz: Samsung Galaxy Watch4 Classic LTE – test zegarka. Czy przejście na Wear OS było dobrym pomysłem?

Wewnątrz obudowy pracuje chipset MediaTek Helio G80, który współpracuje z 4 GB RAM-u i 128 GB pamięci masowej, rozszerzalnej za pomocą kart pamięci microSD (do 1 TB). Za dostarczanie energii do wszystkich podzespołów odpowiada akumulator o pojemności 5000 mAh z szybkim ładowaniem 25 W, a nad całością czuwa system Android 11 z interfejsem One UI.

Dostępność i cena

Samsung Galaxy M22 jest dostępny w trzech kolorach, niebieskim, białym i czarnym. Kupić go można za 999 zł między innymi w sklepach sieci Awans, Neonet, X-kom, Komputronik, Media Markt, RTV Euro AGD i Media Expert.

Zobacz: Honor 50 i 50 Lite debiutują w Europie

Zobacz: Xiaomi Redmi Note 11 z aparatem jak w flagowcu? Producent potwierdza

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Samsung

Źródło tekstu: Samsung, Ceneo