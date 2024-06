Samsung Galaxy M35 5G jest już w Polsce. To sprzęt z dużą baterią

Samsung wprowadził na polski rynek smartfon Galaxy M35 5G. Napędzane Exynosem 1380 urządzenie zostało wyposażone w akumulator o pojemności 6000 mAh, który powinien zapewnić długi czas pracy.

Zaprezentowany miesiąc temu Samsung Galaxy M35 5G jest już dostępny w Polsce. Urządzenie zostało wyposażone w 6,6-calowy wyświetlacz Super AMOLED o rozdzielczości 1080 x 2340 pikseli, odświeżający obraz z częstotliwością do 120 Hz i świecący z jasnością do 1000 nitów. W górnej części ekranu wycięto otwór na obiektyw przedniego aparatu fotograficznego o rozdzielczości 13 Mpix (f/2.2). Główny aparat z tyłu ma rozdzielczość 50 Mpix (f/1.8) i oferuje między innymi optyczną stabilizację obrazu. Towarzyszą mu: aparat ultraszerokokątny 8 Mpix (f/2.2) oraz aparat makro 2 Mpix (f/2.4).

Wewnątrz obudowy pracuje układ Exynos 1380, wspierany przez 6 GB RAM-u i 128 GB pamięci masowej. Galaxy M35 5G, jak wskazuje nazwa, pozwala na korzystanie z sieci komórkowych piątej generacji. Urządzenie oferuje również łączność Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3 i NFC. Jest też odbiornik nawigacji satelitarnej, głośniki stereo, port USB-C 2.0 i boczny czytnik linii papilarnych. Wszystko to jest zasilane akumulatorem o pojemności 6000 mAh, który – według danych producenta – powinien wystarczyć na maksymalnie 27 godzin transmisji LTE, do 26 godzin transmisji Wi-Fi lub do 31 godzin odtwarzania wideo. Baterię można szybko naładować z mocą do 25 W. Zainstalowane oprogramowanie to system Android 14 z interfejsem One UI 6.1.

maj 2024 222 g, 9.1 mm grubości 6 GB RAM 128 GB, microSD do 1000 GB - 50 Mpix + 8 Mpix + 2 Mpix + 13 Mpix 6.6" - SUPERAMOLED (1080 x 2340 px, 390 ppi) Exynos 1380, 2,40 GHz Android v.14.0 6000 mAh, USB-C

Dostępność i cena

Galaxy M25 5G jest dostępny w oficjalnym sklepie producenta na stronie www.samsung.pl, a także w popularnych sieciach handlowych, takich między innymi, jak Media Expert, Media Markt, RTV Euro AGD czy x-kom. Wybierać można spośród trzech wersji kolorystycznych: szarej, niebieskiej i granatowej. Smartfon wyceniono na 1299 zł.

Źródło zdjęć: Samsung

Źródło tekstu: Samsung