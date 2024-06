One UI 7 może przynieść coś, czego od lat brakuje w smartfonach Samsung

Użytkownicy smartfonów Samsung Galaxy mogą się spodziewać znacznego wzrostu prywatności, jeżeli najnowsze doniesienia okażą się prawdziwe. Jak informuje Tarun Vats w serwisie X, bazujące na Androidzie 15 oprogramowanie One UI 7 będzie zawierać funkcję blokowania aplikacji.

Jeśli plotka okaże się prawdziwa, jedną z nowości, jakie przyniesie One UI 7, będzie opcja App Lock. W ten sposób użytkownicy urządzeń Galaxy zyskają prostszy i bardziej intuicyjny sposób na zabezpieczanie swoich aplikacji przed dostępem niepowołanych osób. Tego typu funkcjonalności użytkownicy smartfonów marki Samsung domagają się już od dłuższego czasu. Dyskusje na ten temat możemy znaleźć zarówno na Reddicie, jak i na oficjalnych forach koreańskiego producenta.

Urządzenia Samsung Galaxy oferują różne funkcje zabezpieczające prywatność i bezpieczeństwo swoich użytkowników. Wiele osób woli jednak unikać skomplikowanych rozwiązań, preferując te najprostsze. Jedną z propozycji Samsunga jest Bezpieczny Folder, obecny w nakładce One UI. Umożliwia on tworzenie prywatnej, zaszyfrowanej przestrzeni na urządzeniu, w której można przechowywać aplikacje, pliki i inne dane, oddzielone od reszty systemu. Wykorzystywana jest przy tym platforma Samsung Knox, chroniąca zawartość Bezpiecznego Folderu za pomocą silnego szyfrowania. Dzięki temu dane te powinny być bezpieczne nawet po naruszeniu innych zabezpieczeń urządzenia.

Narzędzia do blokowania aplikacji w produktach innych firm oferują prostsze i bardziej dostępne rozwiązanie do zabezpieczania poszczególnych aplikacji, idealne dla osób szukających szybkiej i łatwej ochrony. Telefony innych marek często mają wbudowane funkcje blokady aplikacji, co może irytować na przykład posiadaczy flagowych modeli, takich jak Galaxy S24 Ultra. Ich posiadacze mogą być niezadowoleni, ponieważ ich flagowy, drogi smartfon nie oferuje tego, co tańsze urządzenie z Chin.

Pozostaje mieć nadzieję, że Samsung zrobi ukłon w stronę użytkowników potrzebujących prostszego rozwiązania do blokowania dostępu do wybranych aplikacji, zachowując jednocześnie Bezpieczny Folder i to, co on oferuje. A czy tak się stanie, dowiemy się za kilka miesięcy.

One UI 7 się opóźni

Z ostatnich doniesień wynika, że premiera One UI 7 nie nastąpi bardzo szybko. Jako termin premiery podaje się listopad lub nawet grudzień 2024 roku. Wszystko przez trwające prace nad One UI 6.1.1, który ma zawierać sporo nowości w porównaniu z dostępnym już One UI 6.1. Oprogramowanie to zadebiutuje już 10 lipca tego roku, razem ze składanymi smartfonami Galaxy Z Flip6 i Galaxy Z Fold6.

Zobacz: Nadchodzi One UI 6.1.1. S Pen zyska nowe możliwości

Zobacz: Galaxy S25: takie będą aparaty w nowej serii flagowych Samsungów

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Marian Szutiak / Telepolis.pl

Źródło tekstu: Phone Arena