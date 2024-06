Nadchodzi One UI 6.1.1. S Pen zyska nowe możliwości

Samsung intensywnie pracuje nad oprogramowaniem One UI 6.1.1, które zadebiutuje razem z nowymi składakami Koreańczyków. Przyniesie ono nowe funkcje AI, zwiększy też funkcjonalność rysika S Pen, na przykład w smartfonie Galaxy S24 Ultra.

W czwartym kwartale każdego roku Samsung zazwyczaj oddawał w ręce pierwszych użytkowników swoich smartfonów Galaxy nową wersję oprogramowanie One UI, bazującego na najnowszym Androidzie. Wcześniej jednak Koreańczycy wydają aktualizację One UI x.1.1, debiutującą razem z nową generacją składanych smartfonów. Jak informuje znany typer Ice Universe, aktualizacja One UI 7 nie pojawi się bardzo wcześnie z powodu aktualizacji One UI 6.1.1. One UI 5 czy One UI 6 miały swój debiut w październiku (odpowiednio 2023 i 2022 roku), natomiast One UI 7 może nadejść dopiero w listopadzie lub grudniu tego roku.

Okazuje się, że One UI 6.1.1 jest dużym updatem, który ma zawierać między innymi wiele nowych funkcji wspieranych sztuczną inteligencją. Nowa wersja oprogramowania podobno trafi do smartfonów z serii Galaxy S24 w sierpniu tego roku, przynosząc takie nowości, jak dodatki AI z Galaxy Z Fold6 czy optymalizacje aparatów, a także inne poprawki.

Wśród nowości ma się pojawić funkcja "AI graffiti" dla rysika S Pen, w który wyposażony jest Samsung Galaxy S24 Ultra. Zdaniem Ice Universe, to najfajniejsza funkcja AI, jaką kiedykolwiek widział, zapewniająca bardzo dobre wykorzystanie rysika S Pen. Nie znamy szczegółów tej funkcji, ale pojawiły się sugestie, że może ona spowodować zamianę odręcznego pisma w stylizowany tekst, przypominający graffitii.

One UI 6.1.1 ma również oferować ulepszone animacje, w tym animacje tapet o większej skali.

Źródło zdjęć: Marian Szutiak / Telepolis.pl

Źródło tekstu: Ice Universe / X