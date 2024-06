Galaxy Buds3 ujawniają swoje tajemnice. Samsung będzie jak Apple

Wiemy już, jak wyglądają Galaxy Buds3 i co przyniosą. Samsung odszedł od wcześniejszej, kulistej formy słuchawek i wydłużył ich obudowy.

Słuchawki z serii Galaxy Buds3 to jedna z nowości, jakie wkrótce pokaże Samsung. Ich premiera nastąpi prawdopodobnie na wydarzeniu Unpacked 10 lipca, choć możliwe, że zobaczymy je jeszcze wcześniej. Poza modelem Galaxy Buds3 spodziewane są też Galaxy Buds3 Pro.

Podstawowy model, Galaxy Buds3, właśnie ujawnił się na zdjęciach przedstawiających pudełko z zestawem. Dzięki temu wiemy, jak wyglądają nowe słuchawki Samsunga, a także jakie funkcje przyniosą.

Po pierwsze zdjęcia ujawnia, że Galaxy Buds3 będą się znacznie różniły wyglądem i konstrukcją od poprzedniej generacji. Zamiast kulistej obudowy w kształcie purchawki, tym razem słuchawki mają dłuższy pałąk, co mocno kojarzy się z najnowszymi generacjami AirPodsów oraz innymi słuchawkami, którym Apple dostarczyło inspiracji. W praktyce może to zapewnić większą wygodę codziennego korzystania, łatwiejsze sterowanie gestami, a być może przełoży się też pozytywnie na poprawę jakości rozmów i działania ANC.

Na słuchawkach widać też logo AKG, co daje pewność, że po raz kolejny ta uznana marka odpowiada za optymalizację dźwięku w słuchawkach Sasmunga. Ze zdjęcia pudelka można także wyczytać, że słuchawki Galaxy Buds3 zapewnią do sześciu godzin nieprzerwanego słuchania muzyki bez umieszczania w etui. Będą też obsługiwały szybkie ładowanie, które po 10 minutach dostarczy energii na godzinę pracy. Galaxy Buds3 mają być też odporne na pot i wilgoć, co pozwoli z nimi intensywnie trenować. W zestawie znajdą się także dodatkowe zaczepy na uszy.

Zdjęcia ujawnia także, że etui jest teraz nieco szersze, by wydłużone słuchawki mogły się w nim w pełni zmieścić. Widać również 4 wskaźniki LED informujące o stanie ładowania i port USB-C do ładowarki.

W aplikacji Samsung Members została także odnaleziona zapowiedź nowych słuchawek wraz ze schematem obsługi gestami. Tu również widać nową, wydłużoną konstrukcję Budsów trójek.

Z wcześniejszych przeciekow wiadomo także, że Galaxy Buds3 i Galaxy Buds3 Pro zapewnią dźwięk w jakości Ultra High (24 bit / 96 kHz) oraz aktywną redukcję szumów (ANC). Nie zabraknie również rozwiązania 360 Audio. Słuchawki Galaxy Buds3 Pro będą miały dwudrożne głośniki, natomiast w Buds3 zastosowano jednodrożne.

Źródło zdjęć: 91mobiles

Źródło tekstu: Opracowanie własne