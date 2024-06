Samsung Galaxy Z Flip6 odsłania swe tajemnice

Niecały miesiąc dzieli nas od oficjalnej prezentacji nowych składanych smartfonów Samsunga. Już teraz jednak możemy się przyjrzeć wyglądającej na prawdziwą specyfikacji modelu Galaxy Z Flip6, który będzie jednym z wprowadzanych wkrótce na rynek nowych produktów Koreańczyków.

Światło dzienne ujrzał duży przeciek informacji na temat nadchodzącego smartfonu Samsung Galaxy Z Flip6. Urządzenie to będzie miało 85,1 x 71,9 x 14,9 mm w wersji złożonej oraz 165,1 x 71,9 x 6,9 mm w wersji otwartej. Masa smartfonu ma z kolei wynieść 187 g. Na wyposażeniu znajdą się tu dwa wyświetlacze. Wewnętrzny, zginany panel Dynamic AMOLED 2X zaoferuje rozdzielczość 1080 x 2640 pikseli i odświeżanie obrazu na poziomie 120 Hz. Towarzyszyć mu będzie 3,4-calowy wyświetlacz Super AMOLED o rozdzielczości 748 x 720 pikseli.

Obok mniejszego ekranu (zewnętrznego) znajdziemy dwa aparaty fotograficzne: główny o rozdzielczości 50 Mpix (f/1.8) oraz ultraszerokokątny o rozdzielczości 12 Mpix (f/2.2). Z kolei przez otwór w większym ekranie (wewnętrznym) będzie "wyglądał" aparat do selfie o rozdzielczości 10 Mpix, bez autofocusu.

Za płynne działanie interfejsu systemowego oraz wszystkich zainstalowanych na pokładzie aplikacji i gier będzie odpowiadać układ Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy (3,39 GHz). Smartfon pozwoli na korzystanie z sieci 5G, zaoferuje również łączność Wi-Fi 6E i Bluetooth 5.3, a także port USB-C 3.2 Gen1. Nie zabraknie tu również odbiornika nawigacji satelitarnej, obsługującego systemy GPS, Glonass, Galileo i Beidou.

Całość ma być zasilana akumulatorem o pojemności 4000 mAh z szybkim ładowaniem o mocy do 25 W. Na swoje dane użytkownicy otrzymają 256 lub 512 GB pamięci masowej. Zainstalowane fabrycznie oprogramowanie to system Android 14 z interfejsem One UI, prawdopodobnie w wersji 6.1.1.

lipiec 2023 187 g, 6.9 mm grubości 8 GB RAM 512 GB, (opcje: 256 GB) LTE do 2000Mbps 12 Mpix + 12 Mpix + 10 Mpix 6.7" - Dynamic AMOLED (1080 x 2640 px, 426 ppi) Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, 3,20 GHz Android v.13.0 3700 mAh, USB-C

Dostępność i cena

Samsung Galaxy Z Flip6 ma zostać zaprezentowany podczas wydarzenia Galaxy Unpacked, które odbędzie się 10 lipca 2024 roku w Paryżu. Chwilę po nim powinna ruszyć przedsprzedaż nowego "składaka" (i innych nowych produktów Samsunga), znana będzie również oficjalna cena. Ta ma być podobno trochę wyższa niż w przypadku debiutującego niemal rok temu modelu Galaxy Z Flip5, które w Polsce wyglądały tak:

Samsung Galaxy Z Flip5 8/256 GB: 5599 zł,

Samsung Galaxy Z Flip5 8/512 GB: 5999 zł.

Zobacz: Samsung Galaxy Z Fold6. No i gdzie te nowości?

Zobacz: Galaxy Watch FE oficjalnie. Samsung prezentuje zegarek dla fanów

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Anna Rymsza / Telepolis.pl

Źródło tekstu: GizmoChina