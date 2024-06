Samsung Galaxy Z Fold6. No i gdzie te nowości?

Samsung szykuje się do premiery kolejnej generacji składanych smartfonów. W sieci można już znaleźć praktycznie całą specyfikację Galaxy Z Fold6.

Nowy, drogi składak Samsunga wprowadzi oczywiście nowe komponenty, ale nie wszyscy będą mieli powody do zmiany smartfonu na nowszy model. Jeśli liczysz na większy akumulator lub potężniejszy aparat, możesz spokojnie zostać przy Galaxy Z Fold5 z 2023 roku.

Specyfikacja Galaxy Z Fold6

Samsung Galaxy Z Fold6 zostanie zaprezentowany na początku lipca 2024 podczas konferencji Samsung Unpacked. Jednak niewiele zostało dla wyobraźni. Już wiemy, jak będzie wyglądał, a teraz poznaliśmy szczegóły specyfikacji.

Nowy Fold dostanie identyczne aparaty jak Galaxy Z Fold5. Dostaniemy zestaw trzech aparatów z tyłu (50, 12 i 10 MPix), zoom optyczny 3x, zoom cyfrowy do 30x oraz oczywiście dwa aparaty „frontowe” – jeden w ekranie okładki i jeden pod większym ekranem. Jeśli więc pojawią się jakieś innowacje fotograficzne, należy spodziewać się ich po stronie oprogramowania. Jest niemal pewne, że Samsung postawi tu na sztuczną inteligencję. Pytanie, czy to wystarczy, by dogonić chińskich konkurentów.

Nie zmienia się także pojemność akumulatora – 4400 mAh. To może być zawód dla osób porównujących składany smartfon Samsunga z OnePlusem czy Honorem. Znając zachowawczość Samsunga nie mamy też co liczyć na szybkie ładowanie. Spodziewamy się za to ładowania indukcyjnego, także zwrotnego i obsługi rysika.

Galaxy Z Fold6 dostanie ekrany Dynamic AMOLED 2X o wyższej rozdzielczości niż poprzednik. Składany będzie miał przekątną 7,6 cali i rozdzielczość 2160 × 1856 pikseli. Na okładce znajdzie się panel 6,3 cala, 968 × 2376 pikseli. Zapewne będzie chroniony szkłem odpornym na zadrapania, dostarczanym przez Corning.

W środku znajdziemy zapewne czip Snapdragon 8 Gen 3. Nazwa układu nie została podana wprost, ale sugeruje to podane taktowanie. Możliwe, że będzie to czip zmodyfikowany specjalnie pod wymagania Samsunga, a więc „for Galaxy”, podobnie jak miało to miejsce rok temu ze Snapdragonem 8 Gen 2.

Będzie mu towarzyszyć 12 GB RAM-u i 256 GB, 512 GB lub 1 TB pamięci na dane. Oczywiście nie wykluczamy, że nie wszystkie warianty będą dostępne w Polsce. Poza tym możemy liczyć na współczesną łączność, a więc Bluetooth 5.3, Wi-Fi 6, obsługę eSIM i gniazdo USB 3.2 Gen 1.

