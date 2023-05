Samsung straci atut. Podkręcony Snapdragon 8 Gen 2 dla wszystkich

Kiedy na rynek wchodziła tegoroczna generacja flagowców Samsunga – seria Galaxy S23 – producent chwalił się między innymi najszybszym na rynku układem „Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy”, czyli podkręconą wersją SoC firmy Qualcomm. Czas monopolu jednak się kończy…

Tegoroczna seria flagowców Samsung Galaxy S23 wyróżnia się nie tylko tym, że wyszła w wersji tylko z układem firmy Qualcomm, za to bez Exynosa, ale także wykorzystaniem specjalnej edycji SoC – Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy. Podkręcona jednostka miała zapewnić smartfonom Samsunga niespotykaną wydajność i przewagi nad konkurencją.

Jeżeli jakieś przewagi faktycznie można było dostrzec, to wkrótce Samsung straci ten dodatkowy atut. Jak donosi Digital Chat Station, w najbliższym czasie koreański producent nie będzie już miał monopolu na szybszego Snapdragona 8 Gen 2. Podkręcony układ trafi do smartfonów chińskich producentów.

Chociaż Digital Chat Station nie podał, jakie to marki, jednak można podejrzewać, że szybszy Snapdragon zagości w telefonach Xiaomi, OnePlus, może Oppo i Asus – czyli producentów, którzy dziś stosują u siebie flagowe układy firmy Qualcomm.

Oczywiście nie będzie to już układ pod nazwą Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy, tylko jakąś bardziej uniwersalną – na przykład Snapdragon 8+ Gen 2.

Snapdragon 8 Gen 2 w stosowanej w smartfonach Samsunga wersji ma podkręcony główny rdzeń CPU – ze standardowego 3,2 GHz do 3,36 GHz, co oznacza przyrost o 5%. Szybszy jest też GPU – taktowany jest na 719 MHz, co daje blisko 6% więcej mocy niż standardowa grafika 680 MHz.

Nowością w układzie jest też Cognitive ISP, procesor obrazu wspierany przez AI i głębokie uczenie, który dokonuje segmentacji semantycznej obrazu, czyli w locie przetwarza obiekty oraz tło na zdjęciu, by je połączyć na gotowej fotce z większą szczegółowością. Ulepszony ISP pozwala także na nagrywanie wideo 4K z 60 kl./s z wykorzystaniem HDR oraz zwiększa rozdzielczość stabilizacji Super Steady do QHD. Cognitive ISP jest co prawda obecny w podstawowym Snapdragonie 8 Gen 2, ale dopiero w edycji „for Galaxy” znalazł swoje pełne wykorzystanie. Lista zmian obejmuje także ulepszony procesor Qualcomm Hexagon, odpowiadający za część przeliczeń AI.

Doniesienia o końcu specjalnej wersji „for Galaxy” mogą po prostu oznaczać, że zbliża się debiut podkręconego Snapdragona 8+ Gen 2. Premiera nowego SoC powinna nastąpić w najbliższym czasie – dla przypomnienia Snapdragon 8+ Gen 1 został zaprezentowany w maju 2022 roku, a z kolei na jesień 2023 zapowiadany jest debiut nowszego Snapdragona 8 Gen 3.

Zobacz: Samsung Galaxy S23 – test. Najmniejszy jest najlepszy

Zobacz: Samsung Galaxy S23+ - kanciasty jak Passat, luksusowy jak Thermomix (test)

Zobacz: Samsung Galaxy S23 Ultra jest świetny, ale raczej go nie kupię (test)

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Telepolis.pl

Źródło tekstu: Android Authority