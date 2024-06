Galaxy S25: takie będą aparaty w nowej serii flagowych Samsungów

Na początku 2025 roku światło dzienne powinny ujrzeć nowe flagowe smartfony Samsunga z serii Galaxy S25. Właśnie poznaliśmy możliwą specyfikację ich arsenału fotograficznego. Rewolucji nie będzie.

Samsung to pod wieloma względami dosyć zachowawczy producent smartfonów, co widać między innymi w koreańskich flagowcach. Modele z serii Galaxy S24 są niemal identyczne, jak ich poprzednicy, dzielą z nimi też sporo pozycji w specyfikacji, w tym te dotyczące aparatów fotograficznych. Wszystko wskazuje na to, że trend ten (przynajmniej częściowo) utrzyma się również w przyszłorocznej serii Galaxy S25.

Nieco światła na fotograficzne wyposażenie następnej generacji flagowych smartfonów Samsunga rzucił serwis GalaxyClub. W swoim raporcie informuje on, że smartfony Samsung Galaxy S25 oraz Samsung Galaxy S25+ otrzymają taki sam 50-megapikselowy aparat główny i 12-megapikselowy aparat do selfie, jak modele Galaxy S24 i Galaxy S24+. Póki co nie wiadomo, czy zostaną wprowadzone jakieś zmiany w aparacie ultraszerokokątnym i teleobiektywie. W tegorocznych flagowcach ten pierwszy ma rozdzielczość 12 Mpix, a ten drugi rozdzielczość 10 Mpix oraz zoom optyczny 3x.

Co nieco ma się zmienić w topowym smartfonie Samsung Galaxy S25 Ultra. Z modelu Galaxy S24 Ultra zaczerpnie on główny aparat fotograficzny o rozdzielczości 200 Mpix oraz teleobiektyw peryskopowy o rozdzielczości 50 Mpix, z powiększeniem optycznym 5x. Spory upgrade ma dotyczyć pozostałych dwóch tylnych aparatów, gdzie:

aparat ultraszerokokątny zwiększy rozdzielczość z 12 Mpix w Galaxy S24 Ultra do 50 Mpix ,

, teleobiektyw z zoomem 3x zwiększy rozdzielczość z 10 Mpix w Galaxy S24 Ultra do 50 Mpix.

Podsumowując, w modelach Galaxy S25 i Galaxy S25+ raczej nie zaproponują sprzętowych ulepszeń w aparatach w stosunku do tegorocznych modeli, natomiast w Galaxy S25 Ultra Samsung zmieni dwa aparaty na jednostki z matrycą 50 Mpix.

Przy okazji dowiedzieliśmy się również, że podstawowy Samsung Galaxy S25 powinien być zasilany akumulatorem o pojemności 4000 mAh, czyli takim samy, jaki jest w Galaxy S24.

Kiedy premiera?

Już 10 lipca 2024 roku w Paryżu odbędzie się wydarzenie Galaxy Unpacked, podczas którego Samsung zaprezentuje sporo nowych produktów. Spodziewamy się zobaczyć:

składane smartfony Galaxy Z Flip6 i Galaxy Z Fold6 ,

i , zegarki Galaxy Watch7 i Galaxy Watch Ultra ,

i , słuchawki Galaxy Buds3 i Galaxy Buds3 Pro ,

i , pierścień Galaxy Ring.

Z kolei smartfony z serii Galaxy S25 mogą mieć swoją premierę w styczniu przyszłego roku. Według niektórych źródeł będą one wszystkie napędzane Snapdragonem 8 Gen 4, być może znowu nieco podkręconym.

Źródło zdjęć: Marian Szutiak / Telepolis.pl

Źródło tekstu: galaxyclub.nl