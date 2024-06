Samsung Galaxy Tab S10 Ultra niemal jak poprzednik. Wyciekły rendery

Samsung Galaxy Tab S10 Ultra prawdopodobnie zadebiutuje dopiero na początku przyszłego roku. Jednak już teraz wyciekły rendery, które pokazują wygląd nowego tabletu.

W przyszłym miesiącu odbędzie się konferencja Samsung Galaxy Unpacked, na której koreańska firma zaprezentuje nową gamę urządzeń. Wśród nich niemal na pewno nie będzie nowego tabletu z serii Galaxy Tab S10. Te prawdopodobnie trafią do sprzedaży dopiero na początku przyszłego roku. Jednak najnowsze rendery zdradzają, że niewiele zmieni się w nich pod kątem wyglądu.

Samsung Galaxy Tab S10 Ultra

Z informacji wynika, że wymiary nowego tabletu wyniosą 326,4 × 208,6 × 5,45 mm, więc będą praktycznie identyczne, jak w przypadku modeli Galaxy Tab S9 Ultra. Nic nie zmieni się też pod kątem ułożenia poszczególnych przycisków. Urządzenie będzie też wyposażone w cztery głośniki (zapewne skonfigurowane przez firmę AKG), które również mają mieć identyczne umiejscowienie, co w poprzedniku.

Z jednej strony może się to podobać, bo Samsung Galaxy Tab S9 Ultra był niezwykle udanym urządzeniem, więc po co zmieniać coś, co doskonale się sprawdziło. Z drugiej strony może się wydawać, że Koreańczycy nie mają nowych pomysłów, jak jeszcze usprawnić swoje tablety. W tym przypadku punkt widzenia zależy od punktu siedzenia.

Samsung Galaxy Tab S10 Ultra ma być wyposażony w aż 14,6-calowy ekran. Nadal zaoferuje podwójny aparat zarówno z przodu, jak i z tyłu. Wciąż nie wiadomo, co będzie kryło się w środku urządzenia. Koreańczycy podobno zastanawiają się nad układami Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4 oraz Snapdragon X Elite. Natomiast powinniśmy spodziewać się 12 lub 16 GB pamięci RAM oraz wersji o pojemności 256 GB, 512 GB oraz 1 TB.

Zobacz: Samsung przypadkiem ujawnił nazwę Galaxy Watch Ultra

Zobacz: Samsung szykuje nowe, ultraszybkie dyski SSD

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: własne, Android Headlines

Źródło tekstu: Android Headlines