Samsung szykuje nowe, ultraszybkie dyski SSD

Samsung zarejestrował dwa nowe znaki handlowe. Dzięki temu dowiedzieliśmy się, że Koreańczycy szykują wydaje dyski SSD NVMe PCIe 5.0.

Nowe znaki handlowe zauważono w koreańskim urzędzie, który się tym zajmuje. Jasno sugerują one, że Samsung szykuje co najmniej dwa nowe dyski SSD NVMe, prawdopodobnie oba wykorzystujące interfejs PCIe 5.0. Wiemy też, w jaki sposób firma zresetuje nazwy swoich nośników półprzewodnikowych.

Nowe dyski SSD Samsunga

Samsung zarejestrował dwa nowe znaki handlowe - 990 EVO Plus oraz 9100 PRO. Obie serie prawdopodobnie będą wykorzystywać interfejs PCIe 5.0, czego na razie brakowało w ofercie koreańskiej marki. Co prawda modele 990 EVO (bez Plusa) są kompatybilne z PCIe 5.0, ale tylko w wersji x2, więc osiągają takie same prędkości, jak PCIe 4x4. Dlatego owe modele powinny być znacznie szybsze od swoich poprzedników.

Dziwić może oznaczenie 9100 PRO, ale to zapewne pomysł Samsunga na zresetowanie nazewnictwa swoich dysków SSD. Firma doszła do ściany w postaci serii 990 i najwyraźniej nie chciała oferować klientom modeli z linii 1000. Podejrzewam, że zamiast tego każda kolejna generacja będzie oznaczona jako 9100, 9200, 9300 itd. Aż znowu dojdziemy do 9900 i konieczna będzie kolejna zmiana.

Najszybsze dyski SSD NVMe PCIe 5.0 oferują dzisiaj prędkości odczytu na poziomie 14,5 GB/s oraz 12,7 GB/s w przypadku zapisywania danych.

Zobacz: Polacy wyciągają asa z rękawa. Ma być tanio i pojemnie

Zobacz: Western Digital prezentuje nowe, wyjątkowo pojemne SSD

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Hadrian / Shutterstock.com

Źródło tekstu: VideoCardz