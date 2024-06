Polacy wyciągają asa z rękawa. Ma być tanio i pojemnie

GOODRAM przedstawia trzecią generację serii nośników PX500. Tym razem jest jeszcze pojemniej i jeszcze wydajniej, a wszystko to w przystępnej cenie.

Obecnie wielu producentów bierze udział w wyścigu dotyczącym SSD z interfejsem PCI Express 5.0 x4. Każdy z nich chce zaoferować jak najwydajniejsze rozwiązanie. Trzeba jednak pamiętać, że to standard względnie nowy, a tym samym drogi. Dodatkowo wymaga najnowszych procesorów i płyt głównych.

GOODRAM PX500 Gen 3 to wydajność do 3500 MB/s

Polska marka GOODRAM zdecydowała się obrać z goła inny kierunek. Ich najnowszy nośnik półprzewodnikowy to w żadnym wypadku nie jest demon wydajności. Oferuje on jednak dużą pojemność, zgodność ze starszymi sprzętami i jak twierdzi producent - przystępną cenę.

GOODRAM PX500 Gen 3 to SSD w formacie M.2 2280, które korzysta z interfejsu PCI Express 3.0 x4. Producent nie zdradza zbyt wiele na temat specyfikacji - mowa tylko o pamięciach 3D NAND oraz protokole NVMe 1.4. Biorąc pod uwagę, że nośnik oddzielony został od serii PX500 Gen 2, różnice muszą być spore.

Do wyboru mamy tutaj tylko pojemność 2 TB. Deklarowana przez producenta wydajność to do 3500 MB/s dla odczytu i do 2800 MB/s dla zapisu sekwencyjnego oraz do 340 000 IOPS dla odczytu i do 320 000 IOPS dla zapisu losowego. Daleko temu do topowych wartości, ale większości konsumentów w zupełności wystarczy.

GOODRAM oferuje 3 lata gwarancji ograniczonej współczynnikiem zapisanych danych wynoszącym 1024 TBW. Sugeruje to, że mamy tutaj do czynienia z kośćmi 3D TLC NAND, a nie 3D QLC NAND. To jednak potwierdzą dopiero niezależne testy. Sugerowana cena pozostaje nieznana, ma być jednak "bardzo przystępnie".

Źródło zdjęć: GOODRAM

Źródło tekstu: oprac. własne