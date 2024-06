Logitech rozpieszcza posiadaczy tabletów i smartfonów

Dużo piszesz na smartfonie lub tablecie? Twoje palce mają dość małej klawiatury ekranowej? Z pomocą przychodzi Logitech oraz Keys-To-Go 2.

Coraz więcej osób rezygnuje z komputerów stacjonarnych na rzecz laptopów, tabletów i smartfonów. Zwłaszcza, gdy mowa o młodszym pokoleniu. Trudno się temu dziwić, gdy do surfowania po sieci czy odpisywania na e-maile wcale nie potrzeba wydajnej, ale zajmującej dużo miejsca maszyny.

Logitech Keys-To-Go 2 wyceniono w Polsce na 399 zł

Oczywiście na fizycznej klawiaturze pisze się zdecydowanie wygodniej i szybciej niż na ekranowej. I chociaż tablet czy smartfon nie posiadają takiego udogodnienia, to tutaj z pomocą przychodzą firmy trzecie. A dzisiaj rzucimy okiem na nową propozycję Logitech.

Logitech Keys-To-Go 2 to bezprzewodowa, przenośna klawiatura dla osób, które dużo podróżują. Mowa o urządzeniu o wymiarach zaledwie 250 x 4,6-8,8 x 105 milimetrów i masie 222 gramów. Jest ro rozwiązanie membranowe, wyposażone w osłonę przed uszkodzeniem i zalaniem.

Klawiatura korzysta z łączności Bluetooth w wersji BLE i jest kompatybilna z większością urządzeń na rynku. Wspierane systemy operacyjne to Windows, macOS, ChromeOS, iOS, iPadOS oraz Android. Całość zasilana jest przez dwie wymienne baterie pastylkowe.

Klawiatura Logitech Keys-To-Go 2 trafiła już do polskich sklepów. Sugerowana cena to 399 złotych. Do wyboru są trzy wersje kolorystyczne - liliowa, jasnoszara i grafitowa. Producent udziela 2 lat gwarancji.

Źródło zdjęć: Logitech

Źródło tekstu: oprac. własne