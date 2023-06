Kup słuchawki Galaxy Buds2 Pro, a Samsung odda Ci pieniądze

Samsung ma kolejną promocję typu cashback. Kupując bezprzewodowe słuchawki Galaxy Buds2 Pro możemy odzyskać 250 zł.

Galaxy Buds2 Pro to debiutujące w ubiegłym roku bezprzewodowe słuchawki firmy Samsung. Są one małe i bardzo wygodne w użytkowaniu, a do tego oferują całkiem niezłą jakość dźwięku oraz kilka innych dodatków. Wśród nich jest choćby aktywna redukcja szumów z trybem rozmowy, dzięki czemu usłyszymy, jeśli ktoś będzie coś do nas mówił. Posiadacze niektórych smartfonów koreańskiego producenta mogą również wykorzystać mikrofony w słuchawkach do nagrania wideo z dźwiękiem 360 stopni.

Jak skorzystać z promocji?

Aby wziąć udział w promocji Samsung Cashback, należy przede wszystkim kupić słuchawki Galaxy Buds2 Pro u jednego z partnerów producenta, których lista znajduje się w regulaminie. Należy tego dokonać w okresie trwania promocji, czyli od 13 czerwca do 2 lipca 2023 roku. Następnie, do 9 lipca tego roku, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy, który znajduje się pod tym adresem.

Do formularza trzeba dołączyć:

dowód zakupu produktu (fakturę lub paragon),

zdjęcie opakowania (kartonowego pudełka) po produkcie z widocznym miejscem po wyciętej naklejce z kodem kreskowym,

zdjęcie wyciętego fragmentu pudełka z kodem kreskowym.

Po pozytywnej weryfikacji zgłoszenia, w ciągu 14 dni kalendarzowych zostanie wykonany przelew na kwotę 250 zł na konto bankowe wskazane w formularzu.

