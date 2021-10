Kup słuchawki Samsung Galaxy Buds+ i zgarnij darmowy dostęp do Tidala

Samsung na początek października przygotował kilka promocji. Jedna z nich dotyczy słuchawek bezprzewodowych Galaxy Buds+, do których można zyskać darmowy dostęp do usługi Tidal Premium na 6 miesięcy.

Aby wziąć udział w promocji, należy w dniach od 4 do 17 października 2021 roku kupić słuchawki Samsung Galaxy Buds+ u partnera handlowego producenta. Następnym krokiem powinno być wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego pod tym adresem. Należy to zrobić do 26 października tego roku. Do formularza trzeba dołączyć dowód zakupu urządzenia. E-mailowa przesyłka kodu dostępu do usługi Tidal Premium nastąpi w ciągu 21 dni kalendarzowych od daty akceptacji zgłoszenia.

Pula kodów w promocji jest ograniczona do 160 sztuk. Kod daje 6-miesięczny dostęp do usługi Tidal Premium o wartości 119,94 zł. Można go aktywować do 31 grudnia 2021 roku. Więcej szczegółów oraz listę partnerów handlowych można znaleźć w regulaminie.

