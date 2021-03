Samsung Electronics kupi wyświetlacze OLED z BOE zamiast z Samsung Display

Samsung zwykle stara się jak najwięcej transakcji przeprowadzać wewnątrz swojego czebolu. Tym razem jednak smartfony z serii M będą miały wyświetlacze BOE.

Czebol Samsunga (tak jak inne koreańskie czebole) podzielony jest na wiele mniejszych Samsungów. Koreański gigant (odpowiadający za około 1/5 gospodarki całej Korei Południowej) sprzedaje telefony, tablety, laptopy, zegarki, wyświetlacze, sprzęt AGD, telewizory, układy, działa w branży motoryzacyjnej, stoczniowej, farmaceutycznej, a nawet ubezpieczeniowej. Nie dziwi zatem, że kiedy tylko się da, to Samsung stara się handlować sam ze sobą. Czasami jednak pojawiają się zgrzyty pomiędzy poszczególnymi firmami - na przyklad kiedy Samsung Electronics uznał, że taniej będzie stworzyć coś samemu niż zamawiać z Samsung Display.

Tym razem Samsung Electronics zamówi wyświetlacze OLED z chińskiego BOE. Nie jest to jednak rezultat sporu. Po prostu będą to wyświetlacze do smartfonów z najtańszych serii Galaxy M. Samsung Display uznał, że nie da rady konkurować ceną z BOE i zamierza się skupić na obłożonych wyższą marżą produktach z wyższej półki. BOE jest największym konkurentem Samsunga na rynku wyświetlaczy. Chińczycy ostatnio dołączyli też do ekskluzywnego grona podwykonawców Apple'a. Poza Samsungiem i BOE na rynku liczą się też chińska Tianma i koreański LG.

