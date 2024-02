Debiutuje rSIM. Pomoże w rozwiązaniu problemów z łącznością

Karta SIM to jeden z najważniejszych elementów telefonu komórkowego, bez którego nie działa łączność 4G czy 5G, nie można też do nikogo dzwonić ani przesyłać SMS-ów. Na rynek trafia jej nowy rodzaj, rSIM, przygotowany we współpracy z Deutsche Telekom IoT oraz Tele2 IoT. Ma to poprawić łączność sieciową dla urządzeń IoT oraz mobilnego Internetu.

Karta rSIM (Resilient SIM), innowacja firmy CSL Group, wykorzystuje nową opatentowaną technologię do sprawdzania własnej łączności sieciowej i automatycznego przełączania dostawców w przypadku wystąpienia zakłóceń, minimalizując tym samym ryzyko rozłączenia karty SIM i urządzenia w przypadku awarii sieci. Dzięki dwóm niezależnym profilom operatora komórkowego, przechowywanym na jednej karcie SIM, rSIM znacznie zmniejsza ryzyko przerw w działaniu, przełączając się na zapasowy profil operatora komórkowego w przypadku wykrycia awarii. Karta SIM oferuje dwa poziomy odporności, umożliwiając bezproblemowy roaming poza krajem urządzenia, a także proaktywne rozwiązanie zapewniające nieprzerwany dostęp do Internetu.

Pierwszymi na świecie partnerami rSIM w zakresie łączności będą Deutsche Telekom IoT i Tele2 IoT, udostępniający profile niezależnych operatorów w ramach swojej grupy. W ten sposób mają zapewnić prawdziwą odporność odbiorcom na całym świecie.

rSIM połączy najlepsze w swojej klasie innowacje w zakresie kart SIM z opatentowaną technologią, aby pomóc operatorom komórkowym lepiej obsługiwać klientów. Globalny dostawca technologii SIM będzie kierował konstrukcją i produkcją produktów, a także zapewniał wspierające systemy SIM, które umożliwią bezprzewodową aktualizację kart rSIM. W ramach tego priorytetowo potraktuje zgodność z GSMA, aby zoptymalizować kompatybilność urządzeń i operatorów.

Wprowadzenie rSIM jest następstwem serii znaczących i głośnych awarii sieci. W miarę jak operatorzy komórkowi (MNO) inwestują w modernizację swoich sieci rdzeniowych z 2G i 3G do 4G i 5G, okresy nieplanowanych przestojów stają się coraz częstsze. Niedawna awaria w Australii pozostawiła klientów odłączonych od sieci. 12-godzinna przerwa w działaniu sieci w listopadzie 2023 roku dotknęła ponad 10 milionów osób, powodując między innymi załamanie australijskiej służby zdrowia czy problemy w sieciach kolejowych. rSIM zapewnia rozwiązanie działające w czasie rzeczywistym, które pozwala złagodzić krytyczne przerwy w łączności i związane z nimi zakłócenia.

W 2023 roku istniało około 2 miliardów połączeń komórkowych IoT, a w 2033 roku liczba ta wzrośnie do około 7 miliardów. W miarę jak coraz więcej branż uzależnia się od IoT, awarie sieci mobilnych stają się coraz bardziej powszechne, ponieważ łączy się z nimi więcej urządzeń. Te zwiększone zakłócenia wpływają na wszystkie branże, ale największy wpływ widać w sektorach krytycznych, w których zagrożone jest życie i infrastruktura, na przykład teleopieka i krytyczna infrastruktura krajowa (CNI). Współpracując z naszymi najlepszymi w swojej klasie globalnymi partnerami nad rozwojem, budową i wdrażaniem rSIM, nasze innowacyjne podejście z dwiema kartami SIM i dwoma rdzeniami zapewni rozwiązanie, które zarówno monitoruje zakłócenia, jak i szybko na nie reaguje.

– powiedział Richard Cunliffe, dyrektor ds. produktów i innowacji w rSIM

Innowacyjne podejście rSIM do zgodności ze standardami zapewnia jego możliwość dostosowania do zmieniających się standardów GSMA. Obejmie to opracowanie w 2025 roku wersji zgodnej ze standardami SGP.32, które stanowią integralną część zdalnego udostępniania eSIM dla urządzeń IoT, w szczególności tych z ograniczeniami sieci lub interfejsu użytkownika.

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.rsim.com.

