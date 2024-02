Telefon AI nie potrzebuje aplikacji. Wystarczy sztuczna inteligencja

Deutsche Telekom chce uwolnić smartfony od aplikacji. Wizja niemieckiego operatora to telefon AI, w którym cyfrowy, inteligentny asystent pomoże użytkownikowi w (prawie) wszystkich sytuacjach życiowych.

Smartfon to urządzenie, które służy nam ogromną pomocą na co dzień. Korzystamy przy tym z różnorodnych aplikacji, dzięki którym mamy dostęp do tematów związanych z rozrywką, zakupami czy podróżami. Duża liczba aplikacji na smartfonie może jednak być również stresujące. Na przykład podczas podróży należy zorganizować transport, zakwaterowanie i program. Do tej pory wiązało się to z odwiedzaniem wielu różnych aplikacji, w tym z portali kolejowych lub lotniczych, stron z rezerwacjami hoteli, a także aplikacji z rekomendacjami. To jednak może się zmienić za sprawą pomysłu Deutsche Telekom.

Smartfon z cyfrowym asystentem i bez aplikacji

Podczas targów Mobile World Congress 2024, niemiecki operator wraz z Qualcommem oraz Brain.ai zaprezentuje wizjonerską koncepcję telefonu opartego na sztucznej inteligencji. Cyfrowy asystent AI zastąpi na nim niezliczoną liczbę aplikacji, niczym concierge rozumiejąc życzenia użytkowników i dbając o szczegóły. Wystarczy powiedzieć polecenie, takie jak "zarezerwuj mi lot do ćwierćfinału", aby inteligentny asystent wykonał szybko i sprawnie to, co nam zajęłoby znacznie więcej czasu.

Smartfon AI ma ułatwić planowanie podróży, robienie zakupów, tworzenie filmów czy edycję zdjęć. Wszystko to dzięki cyfrowemu asystentowi Deutsche Telekom. Korzystając ze sztucznej inteligencji, przejmuje on funkcje szerokiej gamy aplikacji i może wykonywać wszystkie codzienne zadania, które normalnie wymagałyby użycia wielu różnych narzędzi na urządzeniu. Kontrolę nad tym można łatwo i intuicyjnie sprawować za pomocą głosu i tekstu.

Sztuczna inteligencja i tak zwane modele wielkojęzykowe (LLM) wkrótce staną się integralną częścią urządzeń mobilnych. Dzięki nim poprawimy i uprościmy życie naszych klientów. Naszą wizją jest magenta concierge dla smartfonu bez aplikacji. Prawdziwy towarzysz w życiu codziennym, który zaspokaja potrzeby i upraszcza cyfrowe życie.

– powiedział Jon Abrahamson, dyrektor ds. produktów i rozwiązań cyfrowych w Deutsche Telekom

Sztuczna inteligencja dla każdego

Na potrzeby prezentacji, rzeczywiste przypadki użycia zostały zintegrowane z już dostępnym telefonem Telekomu. Niemiecka firma podkreśla przy tym swoje zaangażowanie we wprowadzanie innowacji w urządzeniach już dostępnych na rynku i udostępnianie ich każdemu. Razem z Brain.ai, pionierem interfejsów generatywnych, powstaje interfejs wolny od aplikacji, za pomocą którego można intuicyjnie sterować sztuczną inteligencją. W zależności od kontekstu samodzielnie dobiera on odpowiednie aplikacje. Dzięki temu użytkownicy mogą skupić się na tym, czego chcą, a nie na tym, jak to osiągnąć. Z jednej strony zapewnia to autentyczne wrażenia użytkownika, z drugiej strony utrzymuje niskie koszty smartfonów.

Deutsche Telekom we współpracy z Qualcommem pokaże też kolejny wariant smartfonu AI, opartego na projekcie referencyjnym Snapdragon 8 Gen 3. Sprzęt o wysokiej wydajności pozwala na to, by większość przetwarzania AI odbywa się na samym urządzeniu. Dzięki temu sztuczna inteligencja jest szybka, energooszczędna i bardziej indywidualna dla każdego użytkownika.

Na targach MWC 2024 zobaczymy czyste prototypy, które mają pokazać możliwą przyszłość i uczynić ją namacalną. Minie trochę czasu, zanim to wszystko będziemy mogli kupić w sklepie.

Źródło zdjęć: Marian Szutiak / Telepolis.pl, Deutsche Telekom

Źródło tekstu: Deutsche Telekom