Wystarczy jedna noc, aby zmieniła się twoja waga

Kto z nas nie siedział nigdy do późna, scrollując telefon, odpowiadając na maile lub oglądając serial na Netflixie? Następnego dnia, czuliśmy się ospali i rozdrażnieni z powodu niewyspania. I to słodkie ciasteczko lub ociekający rozpuszczonym serem tost wydały nam się wówczas bardziej atrakcyjne niż pożywny jogurt lub owsianka z owocami. Popołudnie wcale nie było lepsze. Mieliśmy apetyt na chipsy, frytki lub podnosiliśmy poziom cukru za pomocą cukierków.

Niewypoczęty mózg robi się głodny

Naukowcy dowiedli, że nie jest to do końca kwestia silnej woli. To nasz mózg, któremu brakuje odpoczynku, popycha nas w stronę fast foodów i wysokokalorycznych posiłków.