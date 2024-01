Nie przekładaj karty SIM. Niebawem będzie lepsza opcja

Niedługo zapomnisz, jak to jest przekładać kartę SIM z jednego telefonu do drugiego. Android w tym pomoże.

Pierwszym krokiem jest przesiadka na czysto cyfrowy eSIM, co jest już możliwe u polskich operatorów. Przenoszenie planu między telefonami jest jednak dość uciążliwe – trzeba przejść przez cały proces konfiguracji od nowa. Google widzi problem i ma już proste rozwiązanie.

Łatwe przenoszenie eSIM na inny telefon

Google zapowiedział na początku 2023 roku, że znajdzie wyjście z tej kłopotliwej sytuacji. Odpowiedzią jest nowe narzędzie do transferu eSIM dla Androida, zaprojektowane tak, byśmy mogli bezpiecznie i szybko przenieść swój plan mobilny na inne urządzenie. Tym sposobem można też całkowicie pominąć fizyczne karty SIM.

Google nie podał żadnego terminu ani szczegółów działania narzędzia. Właściwie zostało odkryte już w praktyce przez osoby posiadające smartfony Google Pixel 8. Padło wtedy podejrzenie, że nowość otrzymały tylko własne smartfony Google'a.

Na szczęście tak nie jest. Kolejna grupa, która zauważyła możliwość przenoszenia eSIM na inny smartfon to posiadacze nowiutkich Glaxy S24 Ultra. To szczególnie ważna informacja. Samsung dodał narzędzie pozwalające na przenoszenie eSIM w OneUI 5.1, przy czym było ono ograniczone wyłącznie do smartfonów tego samego producenta. W OneUI 6.1 pojawiły się subtelne zmiany w opisie tej funkcji i… kompatybilność ze smartfonami innych producentów. Redakcja Android Police skutecznie przeniosła eSIM z Galazy S24 Ultra na Google Pixel 8. Jeszcze większą radość wywołuje fakt, że jeden z czytelników portalu przeniósł eSIM na Galaxy S24 Ultra z… LG V60 ThinQ!

W praktyce działa podobnie do przenoszenia innych danych na nowy smartfon. Na jednym można uruchomić proces, a drugi, znajdujący się w pobliżu, uruchomi odpowiedni proces i pokaże kartę z komunikatem.

Warto przy tym zaznaczyć, że wszyscy zainteresowani mają plany amerykańskiego T-Mobile. Zgodnie z zapowiedziami to pierwszy operator, który umożliwia przenoszenie eSIM między urządzeniami z użyciem narzędzi Google. Dostępność tej funkcji w Polsce będzie więc zależeć nie tylko od aktualizacji Androida, ale też współpracy Google'a z operatorami. Docelowo pewnie będziemy mogli zapomnieć o fizycznych SIM-ach.

