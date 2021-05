Redmi Note 8 2021 nadchodzi. Xiaomi sprząta magazyny?

Xiaomi nie zwalnia tempa i mimo niedawnych premier, które już mamy za sobą, zapowiada kolejne. Jedną z nich będzie prezentacja telefonu Redmi Note 8 2021, czyli tegorocznej reaktywacji bardzo popularnego modelu z 2019 roku. Poznaliśmy już kilka szczegółów tego urządzenia.

Wprowadzony na rynek dwa lata temu Redmi Note 8 okazał się bardzo dużym sukcesem Xiaomi, a kilka dni temu producent poinformował, że model ten przekroczył właśnie pułap 25 mln sprzedanych egzemplarzy. Mimo tego, że powstały nowsze generacje Redmi Note, ósemka wciąż była chętnie kupowana.

By uczcić ten sukces, Xiaomi postanowiło wprowadzić do sprzedaży odświeżoną wersję Redmi Note 8 2021. Z pierwszych informacji, jakich udzielił producent, wynika że tegoroczna edycja zachowa wygląd i zewnętrzne cechy oryginalnej konstrukcji. Telefon będzie więc miał ekran o przekątnej 6,3 cala z kropelkowym wycięciem na aparat selfie. Z tyłu obudowy znajduje się taki sam jak w oryginale podłużny moduł aparatów, gdzie znajdują się cztery obiektywy. Główna matryca ma 48 Mpix, jak w oryginale, rozdzielczość pozostałych nie jest znana, ale z nieoficjalnych informacji wynika, ze będzie to kombinacja aparatów: szerokokątnego, makro i czujnika głębi. To również przypomina model z 2019 roku.

Co się więc zmieni? Xiaomi potwierdziło, że pod obudową Redmi Note 8 2021 znajdzie się układ MediaTek Helio G85, który zastąpi stosowanego wcześniej Snapdragona 665 (11 nm). Helio G85 jest nowszy, ale wykonany został w starszym procesie 12 nm. Ma za to nieco nowsze rdzenie Cortex-A75 o taktowaniu 2 GHz (2x) i Cortex-A55 o taktowaniu 1,8 GHz (6x). Za przetwarzanie grafiki odpowiada GPU Mali-G52 1 GHz. MediaTek pozycjonuje ten układ jako procesor gamingowy.

Warto też przypomnieć, że Helio G85 napędza zeszłoroczny telefon Redmi Note 9, więc gdy pojawią się komentarze, że Xiaomi sprząta w magazynach i ze znalezionych tam części składa „nowy” telefon, może okazać się w tym trochę prawdy.

Redmi Note 8 2021 dostępny będzie w co najmniej dwóch kolorach – niebieskim z fioletowym połyskiem i białym z perłowym połyskiem. Data premiery i dalsze szczegóły na razie pozostają nieznane.

