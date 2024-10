Realme GT 7 Pro. Producent chwali się ekranem Eco² OLED Plus

W listopadzie zadebiutuje Realme GT 7 Pro. Producent już podgrzewa atmosferę przed premierą, ujawniając kolejne zalety nowego flagowca. Teraz pochwalił się ekranem.

Realme GT 7 Pro będzie miał swoją premierę 4 listopada. Producent już potwierdził, że smartfon wykorzystuje układ Snapdragon 8 Elite, a dziś pochwalił się wyjątkowym wyświetlaczem w tym modelu.

Zobacz: Realme GT 7 Pro to kolejna petarda. Premiera 4 listopada

Wysoka jasność, ale niskie zużycie energii

Realme GT 7 Pro wyposażony jest w zakrzywiony na czterech krawędziach ekran Samsunga – Eco² OLED Plus, czyli matrycę 8T LTPO. Jej cechą szczególną jest rezygnacja z warstwy polaryzacyjnej, stosowanej w zwykłych ekranach OLED. Przyniosło to same korzyści: większy kontrast i czytelność, a także żywsze kolory.

Realme ujawniło też, że ekran GT 7 Pro zapewni maksymalną jasność całej powierzchni ekranu do 2000 nitów, a punktowo nawet ponad 6000 nitów. Podobne parametry miał ekran w Realme GT 6, jednak tym razem ma być jeszcze lepszy. Przede wszystkim chodzi o oszczędność energii. Mimo tak wysokiej jasności nowy panel zużywa nawet 52% mniej energii w porównaniu z w Realme GT 6. Przełoży się to na dłuższy czas pracy telefonu.

Firma szczyci się też, że ekran Realme GT 7 Pro pokrywa 120% gamy kolorów DCI-P3. Takim rezultatem dotąd nie pochwalił się żaden z producentów smartfonów. Nie zabrakło certyfikatu HDR10+ oraz wsparcia dla Dolby Vision.

Zastosowany w Realme GT 7 Pro panel Samsunga charakteryzuje się także technologią ściemniania obrazu DC Dimming minimalizującą migotanie do 1 kl./s bez straty kolorów.

Wiadomo też, że w ekran Realme GT 7 Pro wkomponowany jest ultradźwiękowy czytnik linii papilarnych z technologią Qualcomma, gwarantującą wyjątkowo szybki czas reakcji i większe bezpieczeństwo.

Zobacz: Realme GT 7 Pro jako pierwszy w Europie ze Snapdragonem 8 Elite

Zobacz: Realme GT 6. Jestem w szoku, to naprawdę jest pogromca flagowców (test)

