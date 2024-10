Realme GT 7 Pro to kolejna petarda. Nadejdzie już w październiku

Nadchodzące tygodnie zapowiadają się bardzo ciekawie, a na debiuty czeka kilka flagowych smartfonów. Wśród nich znajdzie się Realme GT 7 Pro.

Producent potwierdził już, że Realme GT 7 Pro będzie miał swoją premierę już w październiku – w podobnym terminie należy oczekiwać flagowców marek OnePlus, Oppo, Xiaomi czy Honor. Wszystkie wydarzenia mają oczywiście związek z debiutem najnowszego układu firmy Qualcomm.

Październikowa premiera Realme GT 7 Pro odbędzie się w Chinach, ale z najnowszych doniesień wynika, że producent nie będzie zwlekał z wprowadzeniem tego modelu na inne rynki. Już w połowie listopada smartfon wejdzie do sprzedaży w Indiach i wszystko wskazuje na to, że będzie to premiera globalna, więc jeszcze w tym roku telefon powinien trafić na kolejne rynki.

Realme GT 7 Pro będzie kusił specyfikacją i ceną

Realme GT 7 Pro zapowiada się kusząco, a ostatnie dwa miesiące roku dadzą dużo do myślenia tym, którzy planują kupić w najbliższym czasie smartfon z górnej półki.

Z krążących w sieci renderów wynika, że Realme GT 7 Pro przypomina trochę wyglądem OnePlus 13, choć z pewnymi różnicami: duża wyspa fotograficzna umieszczona jest pośrodku obudowy, krawędzie z tyłu są zaokrąglone, a boczna ramka jest mniejsza. Flagowiec Realme wyposażony jest w zakrzywiony ekran OLED o przekątnej 6,78 cala, w rozdzielczości 1.5K, z odświeżaniem do 120 Hz.

Moc do pracy dostarczy mu Snapdragon 8 Elite – tak ostatnio nazywany jest układ do niedawna znany jako Snapdragon 8 Gen 4. Nie wiadomo jeszcze, czy to tylko zmiana nazwy, czy też zapowiedź wprowadzenia co najmniej dwóch wariantów SoC Qualcomma.

Do tego Realme GT 7 Pro otrzymał solidny zapas pamięci 16 GB RAM LPDDR5x i UFS 4.0 nawet 1 TB, a sekcję foto mają tworzyć aparaty: główny 50 Mpix (Sony LYT-700, OIS), telefoto 50 Mpix z obiektywem peryskopowym (Sony LYT-600, zoom 3x, OIS), szerokokątny 8 Mpix oraz przedni 32 Mpix.

Obiecująco zapowiada się pojemny akumulator 6500 mAh z szybkim ładowaniem 120 W, a także w pełni wytrzymała obudowa o szczelności na pył i wodę IP68 i IP69. Wszystkim zarządzać ma Realme UI 6 bazujący na Androidzie 15.

Realme GT 7 Pro może nieco ustępować np. OnePlus 13 (w sekcji aparatów), ale jego cena ma być też niższa. W Indiach telefon ma kosztować poniżej 60 tys. rupii, czyli nie więcej niż 2850 zł. W Europie na pewno zapłacimy więcej, jednak i tak zapowiada się interesująco.

