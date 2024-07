Realme 13 Pro+ odarty z tajemnic. Tak wygląda przezroczysta wersja

Zbliża się premiera serii Realme 13 Pro. Wyżej pozycjonowany model Realme 13 Pro+ został już namierzony na zdjęciach, a nawet doczekał się pierwszej, nieoficjalnej prezentacji wideo.

Realme szykuje się do premiery serii Realme 13 Pro. Producent w swoich kanałach społecznościowych ujawnia już pierwsze szczegóły dotyczące możliwości nowych smartfonów, przekonując, że zostały wyposażone w profesjonalne aparaty AI z systemem Hyperimage+.

Czym jest system aparatów AI Hyperimage+?

Realme przechwala się, że Hyperimage+ to nowa architektura fotografii AI, która składa się z trzech elementów: flagowej optyki, algorytmów obrazowania AI na urządzeniu oraz edycji obrazów w chmurze z wykorzystaniem AI.

Realme zapowiada, że seria Realme 13 Pro otrzyma szereg zaawansowanych funkcji fotograficznych, w tym AI Pure Bokeh, AI Natural Skin Tone i AI Ultra Clarity do fotografii portretowej. Z pomocą przyjdą także funkcje o nazwach AI Group Enhance i AI Smart Removal.

Producent potwierdził też, że Realme 13 Pro+ będzie wyposażony w system aparatów, który obejmuje główną jednostkę o rozdzielczości 50 Mpix z OIS, wykorzystująca po raz pierwszy na rynku matrycę Sony LYT-701, oraz aparat 50 Mpix (Sony LYT-600) z peryskopowym teleobiektywem, zapewniający 3-krotny zoom optyczny. Choć tego Realme jeszcze nie ujawnia, trzecim aparatem ma być szerokokątna jednostka 8 Mpix. Z przodu ma się znaleźć z kolei aparat 32 Mpix.

Jednocześnie w sieci pojawiły się zdjęcia przedstawiające model Realme 13 Pro+ na żywo, a youtuber z kanału Lim Reviews nakręcił o nim nawet krótki film. Co ciekawe, prezentowany na wideo telefon ma przezroczystą obudowę. Czy telefon w takiej wersji ma wejść na rynek? To tylko dość niecodzienna wersja przedprodukcyjna, a do sprzedaży trafią telefony w obudowach w różnych kolorach.

W sieci pojawiły się tez inne zdjęcia, ale na nich Realme 13 Pro+ jest w etui.

Z przecieków wynika, że Realme 13 Pro+ jest wyposażony w ekran OLED 6,7 cala 120 Hz, układ Snapdragon 7s Gen 2 i akumulator 5000 mAh z ładowaniem 80 W.

Zobacz: Realme 13 Pro+ nadciąga. „Pierwszy telefon z profesjonalnym aparatem AI”

Zobacz: Realme GT 6. Jestem w szoku, to naprawdę jest pogromca flagowców (test)

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Lim Reviews, X (Twitter)

Źródło tekstu: Opracowanie własne