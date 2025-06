Byłem w Lidlu i nie wierzyłem własnym oczom, Gazetka o tym milczy

Powerbank z Lidla

Mowa tu o konstrukcji o pojemności 10 000 mAh i mocy do 15 W . Co kluczowe, wspiera on USB-PD , więc może służyć na przykład jako źródło energii do Nintendo Switch. Oferuje on także dwa złącza USB-A, oraz pojedyncze USB-C, którym możemy ładować zarówno sprzęt z powerbanku, jak i sam powerbank. Dodatkowo w sklepie były dostępne dwie wersje kolorystyczne: czarna i biała.

I teraz kluczowa informacja: powerbanki te widziałem w Lidlu w swojej okolicy, czemu dowodzi powyższe zdjęcie. Nie wiem, czy w tym blisko Was wciąż są one dostępne, czy też już się rozeszły. Jeśli jednak interesuje Was tani i lekki powerbank, który współpracuje z większością nowoczesnych sprzętów, to jest to idealny pretekst, żeby przejść się do Lidla.