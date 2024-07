Realme 13 Pro+ nadciąga. „Pierwszy telefon z profesjonalnym aparatem AI”

Realme oficjalnie zapowiada debiut nowej serii smartfonów Realme 13 Pro, wyposażonych w „profesjonalne aparaty AI”. Do premiery może dojść już w najbliższych dniach,

Realme w swoich kanałach społecznościowych zapowiada już nową serię Realme 13 Pro. Producent mocno przyspieszył z wprowadzeniem kolejnej generacji – poprzednia, Realme 12 Pro, miała swoją premierę pod koniec stycznia 2024 r.

Producent nie podał jeszcze dokładnej daty wejścia Realme 13 Pro na rynek, ale ma to nastąpić „niedługo”. Ujawnił też, że telefon ma trafić do sprzedaży w sklepie Flipkart, co oznacza, że jednym z pierwszych rynków będą Indie.

Równolegle Realme zapowiada, że 4 lipca 2024 r. w Bangkoku odbędzie się wydarzenie AI Imaging Media Preview. Wtedy też firma pokaże swój „pierwszy telefon z profesjonalnym aparatem AI”. Wszystko wskazuje na to, że chodzi o Realme 13 Pro, choć nie musi to oznaczać pełnej premiery telefonu. Podobnie jak bywało wcześniej, producent może pochwalić się swoimi nowymi rozwiązaniami, w tym przypadku dotyczącymi aparatów. Z zapowiedzi wynika, że Realme 13 Pro ma „na nowo zdefiniować fotografię” z czym wiąże się też hasło „Hyperimage+”.

Z informacji w bazie danych FCC wynika, że jeden z nowych modeli, Realme 13 Pro+ (RMX3921), ma wymiary 161,34 x 73,91 x 8,23 mm, waży 190 g i został wyposażony w akumulator 5050 mAh. Wszystkim będzie zarządzał Android 14 z Realme UI 5. Niestety, bardziej szczegółowe dane nie zostały jeszcze podane.

Z plakatu zamieszczonego przez Realme wynika ponadto, że z tyłu obudowy znajdzie się duży, okrągły moduł aparatów tak jak w serii Realme 12 Pro.

W spekulacjach przewija się też informacja, że Realme 13 Pro+ otrzymał główny aparat 50 Mpix (Sony IMX890) oraz aparat 50 Mpix (Sony IMX882) z peryskopowym teleobiektywem niezapewniającym zoom optyczny 3x. Te domysły nie zostały jeszcze potwierdzone przez producenta.



