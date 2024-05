Realme 12 5G – nowa seria już oficjalnie. Oto ceny i promocje na start

Marka Realme oficjalnie wprowadziła do Polski trzy nowe smartfony z serii 12, czyli Realme 12+ 5G, Realme 12 5G oraz Realme 12x 5G. Na start producent kusi zniżkami i ofertą cashback.

Smartfony z serii Realme 12 5G na naszym rynku zadebiutowały nieoficjalnie już kilka dni temu, więc ich wygląd i specyfikacje nie są tajemnicą, dziś jednak producent dokonał pełnej prezentacji i ujawnił dokładne warunku promocji.

Zobacz: Realme 12 5G i 12+ 5G dostępne w Polsce przed premierą

Smartfony Realme 12+ 5G, Realme 12 5G oraz Realme 12x 5G to atrakcyjna średnia półka z obniżonymi cenami na start,

Realme 12+ 5G

Realme 12+ 5G to topowy model w całej serii, wyposażony w układ MediaTek Dimensity 7050 5G (6 nm) wspierany przez 12 GB pamięci RAM. O kulturę pracy dba układ chłodzenia parą. Smartfon kusi ekranem AMOLED 120 Hz o przekątnej 6,67 cala oraz aparatem 50 Mpix z matrycą Sony LYT-600 i stabilizacją OIS. Akumulator o pojemności 5000 mAh ładowany jest z mocą 67 W.

Realme chwali się, że Realme 12+ 5G został stworzony wraz z projektantem Ollivierem Savéo, a design telefonu nawiązuje do luksusowych zegarków – ma je przypominać okrągły moduł obiektywu z ponad 500 gradientowymi wzorami. Krawędź telefonu wykonana jest za pomocą techniki Polished PVD (Physical Vapor Deposition), a materiał wegańskiej skóry jest 10% miększy niż w poprzedniej generacji i bardziej odporny na zabrudzenia.

Realme 12 5G

Drugi model, Realme 12 5G, ma ekran AMOLED o przekątnej 6,72 cala z odświeżaniem 120 Hz, o jasności 950 nitów. Za wydajność odpowiada układ Dimensity 6100+ 5G z towarzyszeniem 8 GB pamięci RAM.

Sekcję foto w Realme 12 5G tworzy główny aparat o rozdzielczości 108 Mpix z 3-krotnym zoomem bezstratnym.

Realme 12 5G również nawiązuje stylistycznie do luksusowego designu zegarków i dostępny jest w dwóch kolorach: zielonym i fioletowym. Wyposażony w akumulator o pojemności 5000 mAh z ładowaniem 45 W.

Realme 12x 5G

Ostatni z nowej rodziny Realme 12 5G, model 12x 5G, to najtańszy z nowych telefonów, który kusi nietypowym wyglądem. Producent zastosował nanoskalową fotolitografię, a powierzchnia telefonu jest wykończona teksturą piór, które w świetle słonecznym ciekawie „grają” z przesuwającym się światłem. Realme 12 5G wyróżnia się też płaską konstrukcją o grubości zaledwie 7,89 mm.

Smartfon wyposażony jest w układ Dimensity 6100+ i 6 GB RAM. Wyposażony jest w ekran IPS o przekątnej 6,72 cala w rozdzielczości Full HD+. Główny aparat ma 50 Mpix, a akumulator 5000 mAh naładujemy z mocą 45 W.

Jak zapewnia producent, certyfikat TÜV SÜD gwarantuje, że urządzenie zachowa płynność działania nawet po czterech latach użytkowania. Zapewnia również kompleksową trwałość dzięki normie szczelności klasy IP54 na wodę i kurz.

Ceny i dostępność

Na start sprzedaży smartfonów z serii Realme 12 5G producent przygotował ofertę cenową, która potrwa od 17 do 30 maja.

Realme 12+ 5G (12/512 GB) w specjalnej cenie 1699 zł można nabyć w sieci sklepów Media Expert, RTV Euro AGD, Media Markt, x-kom, Komputronik, Neonet, Max Elektro, a także na Allegro oraz realmeshop.pl. Cena regularna tego modelu wynosi 1899 zł.

Kup Realme 12+ 5G w Euro (niższa cena od 17 do 30 maja).

Realme 12 5G (8/256) w specjalnej cenie 1299 zł można nabyć w sieci sklepów Media Expert, RTV Euro AGD, Media Markt, x-kom, Komputronik, Neonet, Max Elektro, a także na Allegro oraz realmeshop.pl. Cena regularna tego modelu wynosi 1399 zł.

Kup Realme 12 5G w Euro (niższa cena od 17 do 30 maja).

Wraz z operatorami sieci T-Mobile, Play oraz Plus producent przygotował ofertę cashback, dzięki której każdy, kto od 17 do 30 maja zakupi wybrane modele z serii Realme 12 5G otrzyma 100 zł zwrotu na swoje konto.

Realme 12+ 5G (8/256) w specjalnej cenie 1599 zł (cena przed ofertą promocyjną to 1699 zł) – oferta dostępna u operatora sieci Plus i Play .

w specjalnej cenie (cena przed ofertą promocyjną to 1699 zł) – oferta dostępna u operatora sieci . Realme 12 5G (8/256) w specjalnej cenie 1299 zł (cena przed ofertą promocyjną to 1399 zł) – oferta dostępna u operatora sieci Play oraz T-Mobile .

w specjalnej cenie (cena przed ofertą promocyjną to 1399 zł) – oferta dostępna u operatora sieci . Realme 12x 5G (6/128) w specjalnej cenie 699 zł (cena przed ofertą promocyjną to 799 zł) – oferta dostępna u operatora sieci Play.

Jak skorzystać z oferty cashback?

Chcąc skorzystać z oferty cashback, należy zachować paragon lub fakturę dołączoną do zakupu. Następnie, w terminie od 17 maja do 7 czerwca 2024 roku, konieczne jest zarejestrowanie zakupu na stronie realmemembers.pl oraz potwierdzenie rejestracji (w ciągu 48 godzin). Do rejestracji niezbędny jest numer IMEI urządzenia, który został umieszczony na pudełku zakupionego telefonu.

W terminie 60 dni od daty pozytywnie zakończonej weryfikacji, w formie przelewu na rachunek bankowy (podany podczas rejestracji), zostanie dokonany zwrot w kwocie 100 zł.

Zobacz: Masz telefon Realme? Zobacz, czy dostaniesz Android 15 i Realme UI 6.0

Zobacz: Debiutuje Realme GT Neo6. To nowy „prawie flagowiec” marki

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Telepolis.pl

Źródło tekstu: Realme, opracowanie własne