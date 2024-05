Masz telefon Realme? Zobacz, czy dostaniesz Android 15 i Realme UI 6.0

Już jutro odbywa się Google I/O 2024, wydarzenie, podczas którego zostanie oficjalnie ogłoszony Android 15. Chociaż na smartfony nowa wersja systemu trafi dopiero za kilka miesięcy, już powstają pierwsze listy zgodnych modeli. Wiemy już, jak to wygląda w przypadku Realme.

Wszystko wskazuje na to, że już jutro, 14 maja, odbędzie się oficjalna premiera Androida 15. Poznamy nowe funkcje systemu, jednak na aktualizacje smartfonów trzeba będzie poczekać do premiery nowej generacji smartfonów Pixel, czyli do jesieni.

Mimo takiego harmonogramu producenci smartfonów i własnych wersji Androida już pracują nad nowymi edycjami softu, korzystając z wydań deweloperskich Androida 15, w tym firma Realme. Jak wynika z pierwszych doniesień, Android 15 połączony zostanie z najnowszą wersją interfejsu producenta, czyli Realme UI 6.0.

W sieci krąży już zestawienie zgodnych telefonów Realme. Co ważne, nie jest to oficjalna i kompletna lista, ale powstała na podstawie wcześniejszych zapowiedzi producenta i deklarowanych aktualizacji.

Realme – telefony, które dostaną Androida 15 i Realme UI 6.0:

Realme GT 5

Realme GT 5 240W

Realme GT 5 Pro

Realme GT 3

Realme GT 2

Realme GT 2 Pro

Realme GT 2 Explorer Master Edition

Realme GT Neo 6

Realme GT Neo 6 SE

Realme GT Neo 5

Realme GT Neo 5 SE

Realme GT Neo 5 240W

Realme 12

Realme 12+

Realme 12x

Realme 12 Lite

Realme 12 Pro

Realme 12 Pro+

Realme 11 4G

Realme 11 5G

Realme 11x 5G

Realme 11 Pro

Realme 11 Pro+

Realme 10 Pro

Realme 10 Pro+

Realme P1

Realme P1 Pro

Realme Narzo 70

Realme Narzo 70x

Realme Narzo 70 Pro

Realme Narzo 60

Realme Narzo 60x

Realme Narzo 60 Pro

Realme C67 4G

Realme C65 4G

Realme C65 5G

Ostateczna lista powinna być jednak dłuższa, więc jeżeli brakuje na niej jakiegoś w miarę nowego modelu, nie jest jeszcze wykluczone, że dostanie Androida 15.

W nowym Androidzie znajdzie się sporo ulepszeń zwiększających bezpieczeństwo (m.in. kwarantanna aplikacji, nowe ustawienia prywatności Wi-Fi) oraz wygodę korzystania z systemu (usprawniony motyw ciemny, odświeżony wygląd powiadomień i szybkich ustawień w trybie poziomym). Androida 15 zapewni także większy wgląd w kondycję pamięci masowej czy ułatwi przełączanie domyślnych aplikacji portfelowych. Ważną nowością ma być wsparcie dla dwustronnej komunikacji satelitarnej, a także funkcja, która pozwoli znaleźć zgubiony smartfon, nawet jeżeli został wyłączony.

