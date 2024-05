Realme 12 5G i 12+ 5G dostępne w Polsce przed premierą

Realme dopiero zapraszało na premierę trzech nowych smartfonów na 14 maja, a tymczasem dwa z tych urządzeń są już dostępne w oficjalnym sklepie tej marki w Polsce. Na razie jednak bez żadnych promocji na start.

W sklepie internetowym na stronie realmeshop.pl pojawiły się dwa nowe smartfony chińskiej marki, modele Realme 12 5G oraz Realme 12+ 5G. Urządzenia te mają zbliżony do siebie wygląd, choć różnią się szczegółami specyfikacji. Oba są wyposażone w wyświetlacze AMOLED o rozdzielczości 1080 x 2400 pikseli, które minimalnie różnią się przekątną. Odświeżają one obraz z częstotliwością do 120 Hz i mają w górnej części otwór na obiektyw przedniego aparatu fotograficznego. Główne aparaty z tyłu mają rozdzielczość 108 Mpix w Realme 12 5G oraz 50 Mpix w Realme 12+ 5G. Ten drugi z optyczną stabilizacją obrazu.

Obudowy obu smartfonów są odporne na działanie pyłów i wody na poziomie IP54. W ich wnętrzach pracują układy MediaTeka. W Realme 12 5G jest Dimensity 6100+, współpracujący z 8 GB RAM-u i 256 GB pamięci masowej. W Realme 12+ 5G pracuje Dimensity 7050, który współpracuje z 12 GB RAM-u i 512 GB pamięci masowej. W obu przypadkach miejsce na dane można rozszerzyć za pomocą karty pamięci microSD (do 2 TB).

Nowe smartfony Realme pozwalają na korzystanie z sieci 5G, oferują również Wi-Fi, Bluetooth i NFC. Na wyposażeniu znalazł się też odbiornik nawigacji satelitarnej, głośniki stereo, czytnik linii papilarnych oraz porty USB-C i Jack 3,5 mm. To wszystko jest zasilane akumulatorem o pojemności 5000 mAh z szybkim ładowaniem o mocy odpowiednio 45 W i 67 W. Nad całością czuwa system Android 14 z interfejsem Realme UI 5.0.

marzec 2024 188 g, 7.69 mm grubości 8 GB RAM 256 GB, microSD do 2000 GB - 108 Mpix + 2 Mpix + 8 Mpix 6.72" - AMOLED (1080 x 2400 px, 392 ppi) MediaTek Dimensity 6100+, 2,20 GHz Android v.14.0 5000 mAh, Super Vooc, USB-C

marzec 2024 190 g, 7.87 mm grubości 12 GB RAM 512 GB, microSD do 2000 GB - 50 Mpix + 8 Mpix + 2 Mpix + 16 Mpix 6.67" - AMOLED (1080 x 2400 px, 395 ppi) MediaTek Dimensity 7050, 2,60 GHz Android v.14.0 5000 mAh, Super Vooc, USB-C

Dostępność i cena

Smartfony Realme 12 5G oraz Realme 12+ 5G, których oficjalna polska premiera ma się odbyć 14 maja 2024 roku, razem z modelem Realme 12X 5G, są już dostępne w sklepie na stronie realmeshop.pl. Realme 12 5G 8/256 GB został wyceniony na 1399 zł, natomiast za model Realme 12+ 5G 12/512 GB trzeba zapłacić 1899 zł. Nie jest wykluczone, że z okazji premiery tych urządzeń Realme przygotowało jakąś promocję, ale na potwierdzenie tego oraz szczegóły musimy jeszcze kilka dni poczekać.

Jak się okazuje, nowe smartfony Realme można znaleźć nie tylko w oficjalnym sklepie tej marki. Jeden z przedstawionych wyżej modeli można kupić na www.euro.com.pl.

Źródło zdjęć: Realme

Źródło tekstu: Realme