Seria Realme 12 5G zmierza do Polski. Premiera 14 maja

Realme zapowiada oficjalną premiery swoich nowych smartfonów na polskim rynku. Seria Realme 12 5G zostanie zaprezentowana 14 maja i obejmować będzie trzy modele telefonów: Realme 12+ 5G, Realme 12 5G oraz Realme 12X 5G.

Zapowiadane smartfony miały swoje w Indiach w lutym (Realme 12+ 5G), w marcu (Realme 12 5G) oraz w kwietniu (Realme 12X 5G). Teraz urządzenia dostępne będą także dla Polaków. W przeciwieństwie do wyżej pozycjonowanych modeli Realme 12 Pro są to telefony skierowane do bardziej oszczędnych użytkowników, jednak nie brakuje w nich ciekawych funkcji.

Realme 12+ 5G

Smartfon Realme 12+ 5G zaoferuje m.in. 6,67-calowy wyświetlacz AMOLED, układ MediaTek Dimensity 7050 i aparat główny o rozdzielczości 50 Mpix z matrycą Sony LYT 600 z OIS oraz 2-krotnym zoomem w matrycy.

Producent zachwala, że w Realme 12+ 5G została wykorzystana technologia Rainwater Smart Touch, która zapewnia użytkownikom większy komfort i dokładność korzystania z ekranu dotykowego w razie zachlapania, podczas deszczu czy w spoconych dłoniach. Po raz kolejny producent sięgnął po znaną już stylistykę obudowy, czyli wegańską skórę.

Zapowiadana cena to 1899 zł.

Realme 12 5G

W Realme 12 5G znalazł się ekran IPS o przekątnej 6,72 cala, a sercem urządzenia jest układ MediaTek Dimensity 6100+. Smartfon jest też wyposażony w główny aparat 108 Mpix (ISOCELL HM6), który pozwala uzyskać matrycowy zoom 3x.

Specjalnym dodatkiem jest dynamiczny przycisk (Dynamic Button), zintegrowany z włącznikiem telefonu. Posiadacz tego modelu będzie miał łatwy dostęp do wybranych przez siebie funkcji, takich jak tryb samolotowy, szybkie uruchamianie portfela czy skróty do ulubionych aplikacji.

Smartfon ma kosztować w Polsce 1399 zł.

Realme 12X 5G

Model Realme 12X 5G również ma dynamiczny przycisk, ekran IPS o przekątnej 6,72 cala, a także układ MediaTek Dimensity 6100+. Różnica dotyczy aparatu, który w tym telefonie ma 50 Mpix.

Więcej szczegółów o nowych telefonach poznamy w dniu premiery – prawdopodobnie nie będą się one jednak niczym różnić od wersji znanych z Indii.



Źródło zdjęć: Realme