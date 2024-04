Realme 12x 5G zadebiutował. To bardzo tani smartfon z 5G

Realme rozbudowuje linię smartfonów z serii 12. Reprezentujący ją piąty już model, Realme 12x 5G, doczekał się dziś premiery. Producent przedstawia go jako „zabójcę budżetowców z 5G”.

Realme ma już w ofercie smartfony Realme 12 5G, 12+ 5G, 12 Pro 5G i 12 Pro+ 5G, a dziś do tej listy dołączył piąty model Realme 12x 5G. To budżetowy telefon z dostępem do sieci piątej generacji, uproszczona i tańsza wersja podstawowego Realme 12 5G.

Realme 12x 5G – czym kusi?

Realme 12x 5G to telefon budżetowy, ale nie brakuje w nim kilku atutów zachęcających do kupna. Smartfon kusi płaską obudową o grubości 7,69 mm i wytrzymałości IP54, która z wyglądu nawiązuje do droższych modeli. Poza dużym, okrągłym modułem aparatów, na obudowie znajdziemy głośniki stereo z Hi-Res Audio, wyjście 3,5 mm, boczny czytnik linii papilarnych, przycisk Dynamic Button, zapewniający szybszy dostęp do wybranych funkcji, a także – na ekranie – Mini Kapsułę 2.0, czyli dodatkowy obszar wyświetlacza prezentujący powiadomienia i statusy.

Wyświetlacz w Realme 12x 5G to matryca IPS o przekątnej 6,72 cala w rozdzielczości Full HD+, z sześciostopniowym odświeżaniem od 45 do 120 Hz. Ekran osiąga maksymalnie 950 nitów jasności.

Moc do pracy dostarcza układ MediaTek Dimensity 6100+ (6 nm, do 2,2 GHz, GPU ARM G57 MC2), ten sam, który napędza Realme 12 5G. Tu do pomocy SoC otrzymuje 4, 6 lub 8 GB pamięci LPDDR4x, wewnętrzna w standardzie UFS 2.2 dostępna jest tylko w opcji 128 GB.

Realme 12x 5G zapewnia dostęp do 5G w Dual SIM, oferuje też łączność Wi-Fi 5 oraz Bluetooth 5.3. Wariant pokazany w Indiach nie obsługuje NFC, ale nie powinno go zabraknąć w innych krajach.

Imponująca wyspa foto, której wzornictwo producent porównuje do luksusowego zegarka, w rzeczywistości zawiera podstawowe połączenie aparatów: główny ma 50 Mpix (f/1,8) i towarzyszy mu aparat 2 Mpix (f/2,4) do głębi. Z przodu znalazł się natomiast aparat 8 Mpix (f/2.0).

Energię zapewnia akumulator 5000 mAh z ładowaniem 45 W. Wszystkim dyryguje Android 14 z nakładką Realme UI 5.0.

Realme 12x 5G wchodzi do sprzedaży w kolorze zielonym Woodland Green i jasnofioletowym Twilight Purple. Model 4/128 GB oznacza wydatek zaledwie 11 999 rupii, czyli 575 zł. Wariant 6/128 GB kosztuje 13 999 rupii, czyli około 670 zł, a na model 8/128 GB trzeba przeznaczyć 14 999 rupii, czyli niecałe 720 zł. Nie wiadomo jeszcze, czy i kiedy telefon wejdzie na inne rynki, w tym do Polski.

Źródło zdjęć: Realme

Źródło tekstu: Fone Arena