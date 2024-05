Realme szykuje hit? Jest data premiery

Realme GT 6T to nowy średniak dla wymagających użytkowników. Telefon doczekał się daty premiery.

Realme szykuje kolejny już w tym roku nowy smartfon. Model Realme GT 6T zapowiada się na reprezentanta średniego segmentu, ale takiego z dużymi aspiracjami. Właśnie poznaliśmy jego datę premiery.

Realme GT 6T - średniak z aspiracjami

Telefon trafi do sprzedaży 22 maja 2024. Niestety na razie mowa wyłącznie o rynku indyjskim. Nie wiadomo jeszcze, czy i kiedy telefon trafi do sprzedaży w Polsce, choć bynajmniej nie jest to wykluczone.

A na pewno jest na co czekać, bo i specyfikacja urządzenia zapowiada się obiecująco. Na pokładzie znajdziemy m.in. notujący świetne wyniki procesor Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 3 oraz aparat o rozdzielczości 50 Mpix.

Co więcej, wiele wskazuje na to, że mamy tu do czynienia z międzynarodową wersją modelu Realme GT Neo6 SE. To by oznaczało, że dostaniemy m.in. rekordowo jasny wyświetlacz LTPO OLED o przekątnej 6,78" i rekordowej jasności nawet 6000 nitów oraz akumulator 5500 mAh.

Źródło zdjęć: Realme

Źródło tekstu: GSMArena, Amazon