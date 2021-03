Pięcioletni smartfon dostaje Androida 9

Fairphone to marka znana właściwie tylko największym pasjonatom rynku. Teraz jeden z telefonów Holendrów dostaje Androida... 9 Pie.

Powoli kończy się pierwszy kwartał 2021, dość naturalne jest zatem to, że spodziewamy się kolejnych wiadomości na temat aktualizacji kolejnych smartfonów do Androida 11. Pewien telefon otrzymuje jednak aktualizacje do... Androida 9 Pie. To o tyle ciekawe, że urządzenie to ma już pięć lat. Chodzi o Fairphone 2. Holenderska marka jest znana niewielu, a jej znaczenie na rynku jest jeszcze mniejsze. Producent wyróżnia się jednak bardzo mocno.

Jak sama nazwa mówi - wszystko ma być jak najbardziej uczciwe. Największy nacisk postawiono zatem na łatwość w naprawie (sprzęt regularnie dostaje najwyższe noty iFixit) oraz możliwość wymiany jak największej liczby komponentów. Akumulator jest zatem wymienny, a cały smartfon - modularny. Największym problemem w aktualizacji był fakt, że Snapdragon 801 nie jest już od dawna wspierany przez Qualcomma. Fairphone 2 ma też wyświetlacz LCD o przekątnej 5 cali, 2 GB RAM oraz 32 GB pamięci wbudowanej. Z przodu znajduje się sensor 2 Mpix, a z tyłu sensor 5 Mpix. Wymienny akumulator ma 2420 mAh.

Źródło tekstu: phonearena