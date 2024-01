Orange ma nowy zestaw routerów 5G. Oto kto skorzysta

W ofercie Orange pojawił się nowy zestaw routerowy – ODU IDU 5G firmy ZTE, który ma zapewnić szybki dostęp do internetu 5G oferowanego przez pomarańczowego operatora.

Jak wyjaśnia Orange, zestawy ODU IDU są szczególnie chętnie wybierane przez klientów, który mieszkają w domach jednorodzinnych w zasięgu 5G lub chcą się na to przygotować. W proponowanym przez operatora zestawie można je kupić wraz ze znaną już z oferty Orange jednostką zewnętrzną 5G ZTE MC889. Zapewnia ona dostęp do 5G Cat. 19 i LTE Cat. 16, wspiera także technologię agregacji nośnych w technologii New Radio dla sieci 5G i oferuje prędkość pobierania do 1 Gb/s.

Do pakietu Orange proponuje również jednostkę wewnętrzną, czyli router WiFi ZTE T5400. Operator pozostawia też możliwość zakupu samej jednostki zewnętrznej.

Router ZTE T5400 Wi-Fi 6 jest wyposażony m.in. w inteligentny czytnik NFC – do łatwego parowania Wi-Fi przez zbliżenie bez wpisywania haseł. Dzięki funkcji band steering dla 2,4 GHz i 5 GHz i użyciu aż 6 wbudowanych anten sygnał znacznie lepiej penetruje przeszkody, takie jak ściany. Poprawa to jakości sygnału w całym domu.

Cały zestaw ODU IDU 5G ZTE, złożony z urządzeń ZTE MC889 5G i ZTE T5400, w wersji bez abonamentu kosztuje 1998 zł. Z abonamentem jest taniej i na przykład w proponowanym wariancie z internetem mobilnym do domu za 59 zł (500 GB) zestaw kosztuje 1416 zł.

Klientom, którzy nie potrzebują zewnętrznej anteny, Orange poleca router ZTE MC888 z 5G Cat. 19 i LTE, wyposażony w możliwość agregacji aż 5 pasm. Urządzenie pozwala na stworzenie sieci Wi-Fi o przepustowości do 600 Mb/s.

Pomarańczowy operator przekonuje, że korzystanie zarówno z MC888 5G, jak i zestawu ODU-IDU ZTE MC889 i ZTE T5400 daje możliwość pełnego wykorzystania zalet Internetu mobilnego 5G w Orange. Urządzenia są dostępne równolegle w ofertach dla klientów detalicznych, jak i biznesowych.

