Których smartfonów Orange sprzedał w 2020 roku najwięcej? Samsungów Galaxy A51

Rzecznik prasowy Orange Polska podzielił się na Twitterze informacją na temat najlepiej sprzedających się w minionym roku smartfonów w pomarańczowej sieci. Na podium znalazły się trzy modele firmy Samsung.

W Internecie najwięcej pisze się o drogich, topowych smartfonach, ale prawdą jest, że to te sporo tańsze sprzęty znajdują najwięcej nabywców. Tak było w 2020 roku również w Orange Polska, który - za pośrednictwem swojego rzecznika Wojciecha Jabczyńskiego - podzielił się informacją o tym.

Trzy najlepiej sprzedające się w 2020 roku smartfony w @Orange_Polska to: Samsung Galaxy A51, Samsung Galaxy A20e i Samsung Galaxy A40. Gdyby patrzeć tylko na 2 półrocze do pierwszej trójki wskoczyłby Xiaomi Redmi Note 9 Pro. @SamsungPolska @XiaomiPL — Wojtek Jabczyński (@RzecznikOrange) January 7, 2021

Jak wynika z opublikowanego na Twitterze wpisu, liderem sprzedaży w sklepach pomarańczowego operatora był w 2020 roku Samsung Galaxy A51, o którym kilka miesięcy temu pisaliśmy, że był to najlepiej sprzedający się smartfon z Androidem na świecie w pierwszym kwartale ubiegłego roku. Wcale nas to nie dziwi - to bardzo udany średniak, który zdobył nasze uznanie podczas testów.

Na pozostałych stopniach podium znalazły się również produkty koreańskiego giganta: budżetowy Galaxy A20e (nasz test) oraz mały Galaxy A40 (nasz test).

A gdyby tak wziąć pod uwagę tylko drugą połowę 2020 roku? W takim przypadku do pierwszej trójki dostałby się produkt firmy Xiaomi, model Redmi Note 9 Pro. Jak przystało na na tego chińskiego producenta, urządzenie to charakteryzuje się niezłym wyposażeniem dostępnym w rozsądnej cenie.

