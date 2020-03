OnePlus 8 na renderach. Kolory są bardzo interesujące

Premiera smartfonów OnePlus 8 i OnePlus 8 Pro coraz bliżej. Najnowsze informacje mówią, że smartfony zobaczymy w połowie kwietnia. Zdradzają też bardzo interesujące kolory obudów.

Producenci smartfonów prześcigają się w wymyślaniu ciekawych zestawień barw i tekstur, by przełamać nudę płaskiego prostokąta. OnePlus nie zostaje w tyle. Z wcześniejszych przecieków wiedzieliśmy, że należy spodziewać się modelu w kolorze zielonym. OnePlus 8 będzie dostępny w kolorze czarnym, co pozwoli zachować powagę. Warto zwrócić uwagę na to, że brzegi zostały dopasowane do koloru „plecków”.

Trzeci wariant połączenie różowego z żółtym na wzór motywu przewodniego Ubuntu albo ikony Instagrama. Ten kolor został nazwany „Interstellar Glow”. Na renderach nie zobaczymy pełnej skali barw. OnePlus ma tu zastosować zabieg podobny do tego, co zrobił Samsung w serii Galaxy Note 10. Szklana powłoka ma odbijać światło pod różnymi kątami, by do naszych oczu docierały fantastyczne barwy. Nie wiemy jeszcze, czy OnePlus 8 Pro będzie miał takie same wykończenia.

OnePlus 8: Specyfikacja

Specyfikacja smartfonu OnePlus 8 także trafiła już do sieci. Model ten ma dostać ekran Super AMOLED 90 Hz o rozdzielczości FHD+ i przekątnej 6,55 cala. Sercem OnePlus 8 i OnePlus 8 Pro będzie Qualcomm Snapdragon 865 z modemem 4G/5G Snapdragon X55. Do tego dostaniemy 12 GB RAM-u i 128 lub 256 GB na dane. Będzie to oczywiście pamięć flash UFS 3.0.

Potrójny aparat będzie składał się z modułu z matrycą 48 MPix, wspomagającego 16 MPix i sensora głębi 2 MPix. Selfie zrobimy aparatem 16-megapikselowym. Całość zasili akumulator o pojemności 4300 mAh z szybkim ładowaniem Warp Charge 30 W.

Źródło zdjęć: WinFuture

Źródło tekstu: wł.