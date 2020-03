OnePlus 8 i OnePlus 8 Pro – specyfikacja potwierdzona. Kiedy premiera?

Już wkrótce będzie miała premiera gorąco oczekiwanych przez fanów marki smartfonów OnePlus 8 i OnePlus 8 Pro. Obydwa modele mają już coraz mniej tajemnic, a teraz pojawiło się potwierdzenie kluczowych elementów specyfikacji.

Data premiery nowych modeli OnePlus nie została jeszcze w pełni potwierdzona. W ostatnich dniach najczęściej wymieniana jest połowa kwietnia, ale przeczą temu inne doniesienia, że ze względu na epidemię producent ma opóźnienia i do prezentacji dojdzie dopiero pod koniec przyszłego miesiąca. Mniej tajemnic wiąże się natomiast z danymi technicznymi smartfonów. Znany z dobrych źródeł Ishan Agarwal podał na Twitterze specyfikacje OnePlus 8 i OnePlus 8 Pro.

OnePlus 8 i OnePlus 8 Pro - specyfikacja

Prostszy model OnePlus 8 ma ekran Super AMOLED o odświeżaniu 90 Hz, przekątnej 6,55 cala i rozdzielczości Full HD+. W wersji Pro też znalazł się ten typ matrycy, ale o wyższym odświeżaniu 120 Hz, większej przekątnej 6,78 cala i rozdzielczości QHD+.

Zgodnie z wcześniejszymi relacjami, potwierdza się, że obydwa smartfony wyposażone są w układ Qualcomm Snapdragon 865 z modemem 5G Snapdragon X55. Do tego OnePlus 8 otrzymał 8 lub 12 GB pamięci RAM LPDDR4X, wariant Pro – tyle samo, ale w wydajniejszym standardzie LPDDR5. Na pliki obydwa smartfony otrzymają po 128 i 256 GB pamięci UFS 3.0.

Potwierdzają się wcześniejsze przecieki, że w specyfikacji OnePlus 8 znajdzie się potrójny aparat z główną matrycą 48 Mpix, której towarzyszyć mają sensory 16 Mpix i 2 Mpix. Przedni aparat otrzyma natomiast matrycę 16 Mpix. Nowością jest za to informacja o aparatach w OnePlus 8 Pro – ma to być poczwórny układ, w którym zostaną wykorzystane aż dwie matryce 48 Mpix. Będą im towarzyszyć aparaty 8 Mpix i 5 Mpix. Aparat do selfie to również 16 Mpix.

Energię do pracy OnePlus 8 zapewni akumulator 4300 mAh z szybkim ładowaniem Warp Charge 30T o mocy 30 W. Model Pro otrzymał większą baterię 4510 mAh i nie tylko obsługuje ładowanie przewodowe 30W, ale także indukcyjne ładowanie 30 W oraz bezprzewodowe ładowanie zwrotne.

Interesujące jest też to, że obudowa OnePlus 8 Pro ma zapewniać pyło- i wodoszczelność zgodnie z normą IP68. Podstawowy model nie jest tak zabezpieczony.

Źródło zdjęć: 91mobiles, OnLeaks

Źródło tekstu: wł., Ishan Agarwal/Twitter