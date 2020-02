DxOMark sprawdza aparat w OnePlus 7T Pro. Wynik poza pierwszą dziesiątką

Serwis DxOMark wziął na swój warsztat testowy aparat fotograficzny w telefonie OnePlus 7T Pro. Osiągnięty wynik jest bardzo dobry, ale nie pozwolił temu modelowi zmieścić się w pierwszej dziesiątce mistrzów fotografii mobilnej.

OnePlus 7T Pro to najnowszy flagowiec tej chińskiej marki, którego producent zwraca uwagę między innymi na możliwości fotograficzne tego modelu. Tylny aparat jest tu złożony z trzech części:

główny aparat 40 Mpix (1/2"), obiektyw 26 mm z przysłoną f/1.6 , PDAF + laser , OIS ,

(1/2"), obiektyw 26 mm z przysłoną , , , aparat 16 Mpix , obiektyw 13 mm (ultraszerokokątny) z przysłoną f/2.2 ,

, obiektyw 13 mm (ultraszerokokątny) z przysłoną , aparat 8 Mpix, teleobiektyw 78 mm (zoom optyczny 3x) z przysłoną f/2.4, PDAF + OIS.

Zobacz: OnePlus 7 to za mało? Nadciąga OnePlus 7T oraz OnePlus 7T Pro

Zobacz: OnePlus 8 i OnePlus 8 Pro (i pewnie OnePlus 8 Lite) zadebiutują najpóźniej w kwietniu

Fotograficzne możliwości aparatu w smartfonie OnePlus 7T Pro zostały ocenione na 122 punkty, czyli całkiem nieźle. Nieco gorszą notę przyznano jakości nagrywanych filmów - 96. Dało to całkowity rezultat w wysokości 114 punktów. - tyle samo, co w przypadku starszego modelu OnePlus 7 Pro. Jeszcze kilka miesięcy temu wystarczyłoby to na sięgnięcie prawie wystarczyłoby na podium, teraz nie wystarcza do zmieszczenia się w pierwszej dziesiątce.

Zobacz: Test telefonu OnePlus 7 Pro - dobrze wyposażony flagowiec w konkurencyjnej cenie

Zobacz: OnePlus mnie urzekł. Takie rozwiązanie chętnie widziałbym w swoim telefonie

DxOMark pochwalił aparat w smartfonie OnePlus 7T Pro za dokładną ekspozycję i szeroki zakres tonalny, wysoką szczegółowość zdjęć (także przy powiększaniu obrazu) oraz przyjemne i żywe kolory. Podobne plusy znalazły się przy ocenie wideo, gdzie dodano też szybki i dokładny autofocus. Minusy? Drobny szum na większości zdjęć, artefakty i zbyt ciepły balans bieli, czego efektem są żółte odcienie na zdjęciach. Na filmach dało się zaobserwować między innymi różnice w ostrości między poszczególnymi klatkami nagrania, a także duże szumy na poruszających się obiektach oraz ograniczony nieznacznie zakres dynamiki.

Zobacz: Xiaomi Mi 10 Pro ma najlepszy aparat i dźwięk na świecie! Przynajmniej według DxOMark

Zobacz: Redmi Note 8 Pro oceniony w DxOMark. Od flagowców dzieli go przepaść...

Źródło zdjęć: DxOMark

Źródło tekstu: DxOMark