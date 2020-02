OnePlus mnie urzekł. Takie rozwiązanie chętnie widziałbym w swoim telefonie

OnePlus ma w swoim portfolio patent, który szczególnie chwycił mnie za serce. Przypomniały mi się czasy takich konstrukcji jak Sony Ericsson K800i i chowanego za "osłonką" aparatu fotograficznego. Obecnie, na próżno szukać modeli, które szczególnie dbają o bezpieczeństwo modułu fotograficznego. OnePlus proponuje coś naprawdę ciekawego i jednocześnie wygodnego.

Nie jest to natomiast pierwszy koncept, który dotyczy aparatu fotograficznego i jego osłony. Wcześniej w Telepolis opisywaliśmy dla Was "Concept One", gdzie moduł fotograficzny można było skryć za designerską osłonką (niepozbawioną natomiast komponentu użyteczności). Złożony do WIPO patent wykorzystuje podobną ideę, jednak nieco inne, eleganckie wykonanie. Konstruktorzy tego rozwiązania najpewniej skorzystali z modelu OnePlus 7T implementując bezpośrednio na jego zestawie aparatów, obrotową osłonę.

W patencie, konstruktorzy podzielili okrągły moduł fotograficzny na cztery części. Dzięki temu uzyskali 4 obszary ze wspólnym punktem stycznym w środku. Osłona, obracając się na module fotograficznym jest w stanie otwierać i zamykać poszczególne obszary. Takie rozwiązanie może spowodować, że delikatny moduł fotograficzny będzie chroniony znacznie lepiej przed zarysowaniami (np. w trakcie kładzenia urządzenia na płaskich powierzchniach) oraz kurzem. Niestety, OnePlus nie sprecyzował w tym patencie, czy proces otwierania i zamykania osłony będzie odbywał się automatycznie, np. w momencie uruchomienia programu wykorzystującego moduł fotograficzny.

Patent kryje w sobie pewną niespodziankę. Czyżby OnePlus szykował dla nas coś "ekstra"?

Przyglądając się baczniej temu patentowi można stwierdzić, iż brakuje w nim miejsca dla przedniego modułu fotograficznego. W obecnych realiach rynku smartfonowego, to niedopuszczalne, że flagowiec nie dysponuje przednią kamerką. Można więc obstawiać, że albo producent celowo pominął jego istnienie w patencie (bo nie tego obszaru dotyczy patent), albo... OnePlus planuje wydać na rynek smartfon z apararem znajdującym się pod aktywnym wyświetlaczem. Gdyby okazało się, że akurat ten producent jest gotów na taką premierę, mielibyśmy do czynienia z niemałą niespodzianką w branży. Wtedy, konkurenci firmy OnePlus musieliby przyspieszyć prace nad podobnymi rozwiązaniami lub wykorzystać te, które dla idei "aparatu pod aktywnym wyświetlaczem" są komplementarne, na przykład moduł foto w szufladce wysuwającej się od góry.

Źródło zdjęć: Let's Go Digital

Źródło tekstu: https://www.gsmarena.com/