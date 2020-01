OnePlus Concept One ze znikającym aparatem. Prosta sztuczka daje spektakularny efekt

OnePlus lada dzień pokaże prototyp smartfonu OnePlus Concept One. Niestety nie jest to składany smartfon, którego się spodziewaliśmy, ale nie szkodzi. Smartfon zapowiada się bardzo ciekawie dzięki możliwości „ukrycia” aparatów bez ruchomych części.

OnePlus Concept One zostanie zaprezentowany na trgach CES 2020 w Las Vegas, które startują 7 stycznia. OnePlus kusił nas już w grudniu, ale w końcu zdradził więcej szczegółów tej konstrukcji.

Na Twitterze chiński producent informuje, że najważniejsze cechy tego urządzenia to „znikający aparat” z tyłu obudowy i szkło zmieniające kolor. Zakrywane pole z obiektywami na renderach wygląda bardzo ciekawie i chętnie zobaczę to rozwiązanie na żywo.

We’re bringing the #OnePlusConceptOne to #CES2020, but you don’t have to wait: you can get a sneak peek at it right here, along with its groundbreaking “invisible camera” and color-shifting glass technology. pic.twitter.com/elsV9DKctn