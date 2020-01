OnePlus Concept One rusza na tournee po świecie

OnePlus wyrusza na tournee po świecie ze smartfonem Concept One. Prototypowe urządzenie ze znikającym aparatem fotograficznym zostanie pokazane w 10 miastach w Ameryce Północnej, Europie oraz Indiach.

OnePlus Concept One został po raz pierwszy pokazany w czasie styczniowych targów CES 2020 w Las Vegas. W tym prototypowym smartfonie zastosowano technologię ECMF, dzięki której obiektywy tylnego aparatu fotograficznego stają się niewidoczne wtedy, gdy nie są używane. Użyto tam szkła elektrochromowego, które zmienia swoje właściwości optyczne pod wpływem prądu elektrycznego.

Jak podaje OnePlus na swoim blogu, Las Vegas to tylko pierwszy etap. W lutym smartfon ze "znikającym" aparatem fotograficznym zostanie pokazany w 10 miastach świata, w ramach trasy Concept One World Tour. Będą to:

Paryż (Francja) - 5.02.2020,

Seattle (USA) - 6.02.2020,

Kolonia (Niemcy) - 7.02.2020,

Delhi (Indie) - 8.02.2020,

Mumbaj (Indie) - 8.02.2020,

Bangalore (Indie) - 8.02.2020,

Amsterdam (Holandia) - 12.02.2020,

Woking (Wielka Brytania) - 13.02.2020,

Helsinki (Finlandia) - 17.02.2020,

Kopenhaga (Dania) - 19.02.2020.

Osoby odwiedzające powyższe wydarzenia będą również miały okazję do spotkania się z pracownikami OnePlusa i dzielenia się spostrzeżeniami i przemyśleniami na temat projektu Concept One. Wykorzystana w nim technologia ma zostać wdrożona w przyszłym produkcie marki, który trafi na rynek.

Źródło zdjęć: Engadget, OnePlus

Źródło tekstu: OnePlus