OnePlus szykuje własny zginany telefon

​ ​

OnePlus zamierza dołączyć do grona takich marek jak Huawei, Samung i Motorola. Chiński producent niedługo zaprezentuje swój własny zginany telefon.

Bardzo ciekawie zapowiadają się nadchodzące targi CES. Najpewniej właśnie wtedy chiński OnePlus pokaże swój własny zginany smartfon. Najprawdopodobniej to właśnie to kryje się za tajemniczą nazwą OnePlus Concept One. Niestety, nie wiadomo jeszcze czy nowy smartfon będzie bardziej podobny do nowej Motoroli Razr,czy też do bardziej przypominających tablety urządzeń jak Huawei Mate X oraz Samsung Galaxy Fold.

Informacje o zginanym telefonie dostarczył Korea Herald, można je więc uznać za wiarygodne.

Zobacz OnePlus zapłaci nawet 7000 dolarów za znalezienie błędów

Źródło tekstu: koreaherald, wł