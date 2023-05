Nokia prezentuje kolejną aktualizację Androida. Tym razem dostaje ją Nokia G11. Jej posiadacze mogą się cieszyć Androidem 13.

Nokia zwykle szczyciła się dobrym tempem wydawania aktualizacji Androida. Już nie jest tak jak kiedyś, ale jednego nie można Finom odmówić. Nadal nawet bardzo tanie smartfony mogą się spodziewać odpowiedniego traktowania przez producenta. Dla wielu marek to modele z gatunku wydaj i zapomnij.

Nokia G11 dostaje Androida 13

Tym razem Nokia postanowiła uaktualnić model Nokia G11. Była to tylko kwestia czasu. Miesiąc temu Nokia zrobiła to samo z telefonem Nokia G11 Plus. Android 13 dla Nokii G11 swoją wędrówkę zaczął w Holandii.

Sama Nokia G11 zadebiutowała w marcu 2022. Sercem urządzenia jest układ Unisoc T606. Urządzenie ma przekątną ekranu 6,5 cala i 3/4 GB RAM i 32/64 GB pamięci wbudowanej. Akumulator ma pojemność 5050 mAh. Potrójny aparat główny to 13 Mpix + 2 Mpix + 2 Mpix. Z przodu mamy pojedynczy aparat 8 Mpix.

Jeśli nie dostaliście jeszcze uaktualnienia automatycznie, zawsze można sprawdzić jego dostępność ręcznie. Wystarczy wejść w ustawienia.

Źródło zdjęć: nokia

Źródło tekstu: nokia