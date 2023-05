Nokia XR21 już oficjalnie. Jest niezniszczalna jak 3310, wkracza do Polski

Wytrzymała Nokia XR21 doczekała się oficjalnej premiery. Urządzenie przedstawiane jest jako smartfonowe wcielenie słynnego z odporności telefonu Nokia 3310. Nowy model debiutuje także w Polsce.

Po wcześniejszych zapowiedziach firma HMD Global zaprezentowała wzmocniony smartfon Nokia XR21. Producent wprost porównuje swoją nowość do kultowego modelu Nokia 3310, który wyróżniał się ponadprzeciętną wytrzymałością, chociaż nie był telefonem typowo pancernym.

Nokia XR21 wytrzyma ciężkie warunki

Nokia XR21 zapewnia wysoką odporność zgodnie z normą IP69K, czyli wytrzyma nawet działanie wody o temperaturze 80°C pod wysokim ciśnieniem 100 barów. Jest też odporna na kurz i wnikanie pyłów, zapewni stabilną pracę w temperaturach od -20°C do 55°C oraz zniesie upadki z wysokości 1,8 metra. Można go obsługiwać mokrymi rękami lub w rękawiczkach. Producent chwali się ponadto zgodnością z wymogami militarnych testów MIL-STD-810H, a jednocześnie przekonuje, że metalowe elementy obudowy to aluminium w 100% pochodzące z recyklingu.

Producent podkreśla też inne aspekty związane z bezpieczeństwem używania Nokii XR21. Smartfon pracujący pod kontrolą Androida 12 będzie przez 4 lata dostawał comiesięczne aktualizacje zabezpieczeń, otrzyma też 3 duże aktualizacje systemu Android (czyli do Androida 15), a do tego oferowana jest roczna gwarancja wymiany ekranu i 3-letnia gwarancja na całe urządzenie.

Nokia XR21 ma grubość 10,45 mm i waży 231 g. Dostępna jest w czarnej i zielonej wersji. Wyświetlacz IPS o przekątnej 6,49 cala ma rozdzielczość Full HD+ (1080 x 2400) i zapewnia odświeżanie 120 Hz. Maksymalna jasność sięga 550 nitów. Z zewnątrz ekran chroni szkło Corning Gorilla Glass Victus.

Ma eSIM, ale co z NFC?

Mod do pracy dostarcza układ Snapdragon 695, któremu towarzyszy 6 GB pamięci RAM oraz pamięć wewnętrzna 128 GB. Choć nie jest to topowa specyfikacja, wystarczy do podstawowych zastosowań. Smartfon pozwoli ponadto korzystać z sieci 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, ma też nie tylko miejsce na dwie karty nanoSIM, ale umożliwia także skorzystanie z eSIM. Do komputera podłączymy smartfon przez USB 2.0 typu C. W specyfikacji nie pojawia się jednak informacja o dostępności NFC, choć należy się spodziewać, że tego elementu nie zabrakło.

Nokia XR21 powinna sprawdzić się też w terenie – oferuje rozbudowane funkcje lokalizacyjne dzięki współpracy z systemami pozycjonowania GPS (L1+L5), Galileo (E1+E5a), GLONASS (G1), Beidou (B1I+B1C+B2a), QZSS (L1+L5) i NavIC (L5).

Sekcję foto tworzą dwa tylne aparaty chronione szkłem Corning Gorilla Glass DX+: główny 64 Mpix i szerokokątny 8 Mpix. Z przodu znalazła się matryca 16 Mpix. Podwójny flesz LED może być także wykorzystany jako latarka sygnałowa SOS. Kamera głównego aparatu pozwala na zapis dźwięku przestrzennego w standardzie OZO Audio.

Telefon wyposażony jest w dwa głośniki o maksymalnej głośności 96 dB, a dodatkowe wrażenia dźwiękowe zapewniają funkcja OZO Playback i tryb wzmocnienia audio. Jest też wyjście audio 3,5 mm.

Za deklarowany przez producenta dwudniowy czas pracy odpowiada akumulator 4800 mAh, który nawet po 800 pełnych cyklach ładowania ma zachować pojemność ponad 80%. Do zasilania energią służy ładowarka 33 W (QC3.0 i PD2.0).

Ile kosztuje Nokia XR21?

Nokia XR21 jest już obecna z bogatym opisem na polskiej stronie marki, co oznacza, że telefon wkracza także na nasz rynek. Jego cena w Polsce nie jest jeszcze znana, choć wiadomo, że w Wielkiej Brytanii ma kosztować 499 GBP, co oznacza ponad 2600 zł.

Źródło zdjęć: HMD Global

Źródło tekstu: wł., HMD Global