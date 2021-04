Nokia 4.2 dostaje Androida 11 - także w Polsce

Kolejny smartfon marki Nokia otrzymuje właśnie kolejną wersję systemu operacyjnego. Tym razem przyszła kolej na Nokie 4.2.

W maju 2019 Finowie z HMD Global wydali telefon Nokia 4.2. Smartfon miał wtedy Androida 9 Pie. Idealnie rok temu pisaliśmy natomiast o tym, że smartfon otrzymał oficjalnie Androida 10. Teraz urządzenie dostaje kolejne uaktualnienie - jest nim Android 11. Uaktualnienie waży 1,5 GB i zawiera również marcowe poprawki bezpieczeństwa. Finowie jak zwykle uaktualniają swoje telefony etapowo - każdy kraj ma przyporządkowaną turę i musi czekać na swoją kolej. Do tej pory Polska jeszcze nigdy nie załapała się do grupy państw, które otrzymywały uaktualnienie w pierwszej kolejności.

Teraz uległo to zmianie. W przypadku modelu Nokia 4.2 Polska jest w tym gronie szczęśliwców. HMD Global wspomina, że Androida 11 powinni dostać użytkownicy sieci Orange, Plus oraz Play. Przypomnijmy: Nokia 4.2 to telefon biorący udział w programie Android One, który ma Snapdragona 439, 3 GB RAM oraz 32 GB pamięci wbudowanej. Ma podwójny aparat główny 13 Mpix + 2 Mpix oraz pojedynczy przedni - 8 Mpix. Jej akumulator ma pojemność 3000 mAh.

hmd global