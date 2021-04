HMD Global prezentuje słuchawki Nokia Lite Earbuds

HMD Global wczoraj zaprezentował nowe telefony, ale nie był to jedyny nowy produkt fińskiej firmy. Pojawiły się tez słuchawki Nokia Earbuds Lite.

Wczoraj zobaczyliśmy aż sześć nowych smartfonów marki Nokia. Nowe smartfony są częścią serii X, G oraz C. Nie są to jednak jedyne nowe produkty w ofercie HMD Global. Finowie zaprezentowali też bowiem prawdziwie bezprzewodowe słuchawki Nokia Earbuds Lite. Słuchawki to najszybciej rosnący segment rynku elektroniki noszonej, nic dziwnego, że europejska firma też chce o niego zawalczyć. W przypadku Finów nazwa Lite nie oznacza, że słuchawki będą niewiarygodnie tanie - możemy się spodziewać niedrogiej, ale jednak średniopółkowej oferty.

Nowe słuchawki trafią do Polski w maju i będą kosztowały 199 złotych. Nowe słuchawki mają pozwolić na 6 godzin słuchania muzyki. Etui ładujące wydłuży ten czas nawet do 36 godzin. Tym samym słuchawki pokonają wersję Nokia Power Earbuds LIte o godzinę. Akumulator w słuchawkach ma 40 mAh, natomiast etui - 400 mAh. Finowie wyposażyli swoje słuchawki w przetworniki dynamiczne 6 mm oraz w obsługę Bluetootha w jego piątej wersji. Słuchawki mają też mieć trzy rozmiary wkładek.

Źródło tekstu: hmd global