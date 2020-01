Nokia 2.3 w Polsce za 549 złotych. Czy warto?

​ ​ Nowy telefon Nokii bardzo szybko pojawia się w co raz to nowych krajach. Wreszcie pojawiły się też informacje dotyczące Polski. Wiemy ile smartfon fińskiej marki będzie kosztować na naszym rynku.

Nokia 2.3 ujrzała światło dzienne miesiąc temu. Finowie zapowiedzieli sprzedaż urządzenia za 109 euro. Telefon szybko pojawił się w Rosji, gdzie wyceniono go oficjalnie na 7990 rubli, czyli około 485 złotych. A jak będzie w Polsce? Drogo. O wiele drożej niż w krajach strefy euro i w Rosji. Telefon pojawił się w sklepie X-kom za... 549 złotych.

Czy warto? Dostaniemy wyświetlacz o przekątnej 6,2 cala i MediaTeka Helio A22. Otrzymamy również 2 GB RAM, 32 GB pamięci wbudowanej, akumulator o pojemności 4000 mAh oraz podwójny aparat główny (13 Mpix + 2 Mpix) i pojedynczy przedni (5 Mpix). Smartfon pozwala na włożenie tam dwóch kart SIM i oferuje jacka 3,5 mm. Nokia 2.3 należy tez do programu Android One. Obecnie pracuje on pod kontrolą Androida 9 Pie.

