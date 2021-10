Motorola szykuje kolejne dwa telefony

Motorola niedługo wyda dwa nowe telefony. Jeden z nich już teraz pojawił się w bazie benchmarków Geekbench. Smartfony noszą nazwy Motorola Moto G51 5G oraz Motorola Moto G71 5G.

Mobilna Motorola należy co prawda do Lenovo, jednak nie jest aż tak popularna jak laptopy chińskiej marki. Jest jednak obszar, gdzie Motorola jest prawdziwą potęgą. To kraje Ameryki Łacińskiej. Na szczęście nie znaczy to, że Motorola ignoruje inne rynki. Już niedługo zobaczymy kolejne dwa telefony producenta. Będą to Motorola Moto G51 5G oraz Motorola Moto G71 5G. Na temat drugiego wiemy stosunkowo niewiele. Na pewno akumulator będzie miał pojemność 5000 mAh, a sam telefon będzie miał jacka 3,5 mm. Na szczęście w kwestii pierwszego z nadchodzących urządzeń wiemy już sporo.

Przede wszystkim jego sercem będzie układ Qualcomm Snapdragon 750G. Możemy się też spodziewać 4 GB RAM, jednak najprawdopodobniej pojawią się też inne warianty telefonu różniące się pamięcią. Model przeszedł już testy w bazie benchmarków Geekbench. W teście 5.4.1 zanotował on następujące wyniki: 544 punkty w teście jednego rdzenia oraz 1698 punktów w teście wielu rdzeni. Telefony powinny pojawić się już naprawdę niedługo. Możliwe nawet, że jeszcze w październiku.

