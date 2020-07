LG wprowadzi Velvet UI do starszych flagowców

LG Velvet był nie tylko odmianą pod względem estetyki czy nazewnictwa. Model wprowadził też nowy interfejs. Teraz będą mogli z niego korzystać też posiadacze starszych urządzeń.

LG postanowił w tym roku ambitnie wyjść do przodu. Znakiem nowego początku był smartfon LG Velvet, który jednocześnie był końcem flagowej serii G. Telefon wprowadził też całkowicie nowe wzornictwo oraz interfejs. Teraz przedstawiciele mniejszego z koreańskich producentów podjęli decyzje o wprowadzeniu Velvet UI do swoich starszych flagowców. Wszystko to poprzedziły konsultacje z fanami LG. Będziemy przy okazji świadkami dość niecodziennej sytuacji, kiedy to flagowce będą się upodabniać do średniopółkowca.

W pierwszej kolejności aktualizowany jest model LG V50 ThinQ. Smartfony w Korei Południowej oczywiście otrzymają uaktualnienie jako pierwsze. Europejczycy muszą zatem uzbroić się jeszcze w cierpliwość. W dalszej kolejności nowy interfejs otrzymają użytkownicy LG V40 ThinQ, LG V35 ThinQ, LG G8 ThinQ oraz LG G7 ThinQ. Przy okazji konsultacje przeprowadzone przez Quick Help zasugerowały LG, że najlepiej pójść drogą Nokii i bardziej przyłożyć się do aktualizacji telefonów. Zobaczymy jaki będzie efekt.

