Już niedługo Poco M7 Pro i Poco C75 5G. Mamy kolejne przecieki

Już niedługo należący do Xiaomi Poco zaprezentuje dwa nowe telefony. To Poco C75 5G i Poco M7 Pro. Wiemy coraz więcej o nadchodzących modelach.

Pod koniec października w Polsce zadebiutował budżetowy Poco C75. Już niedługo światło dzienne ujrzy kolejny wariant tego modelu. Będzie to C75 w wersji 5G. Do premiery nowego urządzenia dojdzie w Indiach. To zdecydowanie najważniejszy rynek dla budżetowców.

Poco C75 5G i Poco M7 Pro już niedługo. Co pokażą?

Nowy smartfon będzie miał układ Snapdragon 4s Gen 2. W przypadku modelu 4G widzieliśmy układ MediaTek Helio G81 Ultra. Na pewno możemy się też spodziewać miejsca na kartę pamięci i aparatu Sony. Nie wiemy jeszcze jakiego konkretnie. Cena w Indiach wyniesie 9000 rupii (około 428 złotych) za wersję z 8 GB RAM.

Drugi model, który pojawi się w Indiach to Poco M7 Pro. W tym przypadku wiemy, że aparat główny będzie używał sensora 60 Mpix Sony LYT-600. W przypadku aparatu przedniego otrzymamy sensor 20 Mpix. W przypadku tego telefonu Chińczycy obiecują aktualizacje o 2 nowe wersje operacyjne systemu Android i 4 lata poprawek bezpieczeństwa. Na pewno otrzymamy też jacka 3,5 mm. Oba telefony pojawią się 17 grudnia.

